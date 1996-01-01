Транстелеком-ДВ подвел итоги

В Хабаровске состоялось годовое общее собрание акционеров регионального оператора крупнейшей телекоммуникационной компании ЗАО "Транстелеком-ДВ", на котором подведены итоги производственной и финансовой деятельности общества в 2005 году.

Доходы компании, занимающейся строительством и эксплуатацией магистральных цифровых сетей связи, за 2005 год составили 205 млн руб., что на 22% больше запланированного. В том числе 57 млн руб. составили доходы от предоставления услуг связи. Суммарный трафик увеличился в 2,2 раза и в декабре прошлого года превысил уровень 20 Терабайт. Доходы от услуг связи приросли в основном за счет успешных продаж услуг NPL (аренда цифровых каналов связи) и IP-Access (доступ в Интернет).