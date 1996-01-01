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Круглый стол должен быть узким
Никто не спорит с тем фактом, что власти должны помогать своим гражданам. На прошлой неделе хабаровские предприниматели собрались в УВД края для разговора с силовиками на круглый стол.
Председатель Хабаровского краевого объединения промышленников и предпринимателей (ХКОПП) Евгений ШУЛЕПОВ завел разговор издалека, как опытный политик. В чем суть разговора? Чем силовики могут помочь бизнесменам? Например, коммерсантов беспокоит то, что с легкостью можно зарегистрировать предприятие по утерянным и краденым паспортам. Можно ли этот вопрос решить на уровне края? Можно ли получать списки украденных и утерянных документов? Можно ли создать специальную базу?
И тут же поинтересовался: может быть, УВД края само ждет от предпринимателей помощи? Не секрет, что многим службам не хватает, например, компьютеров.
В ответном выступлении заместитель начальника УВД края Андрей МАЛОВ отметил, что предприниматели тоже не безгрешны. Наиболее распространенные нарушения - прием на работу без трудовых и санитарных книжек или вообще без документов, отсутствие трудовых договоров, налоговые неплатежи и т. д. Многие действия предпринимателей вообще легко подпадают под статью № 330 (самоуправство).
По поводу базы украденных документов в ответ прозвучало: "К сожалению, помочь не можем". На предложение помочь компьютерами: "Поможете - скажем спасибо, - пошутил господин Малов. - "Трогать" все равно будем, в рамках закона".
Директора компании "Офисная техника" Алену СЕРДЮК очень интересовал вопрос защиты бизнеса. Как она справедливо отметила, предприятия в 20-30 человек не могут содержать собственную службу безопасности. А помощь от органов внутренних дел, как правило, приходит после преступления.
Волнует предпринимателей и незаконное предпринимательство, и серый импорт, и сертификация продукции. Смущает то, что при многих нарушениях страдает последнее предприятие в цепочке, часто невиновное.
Одним словом, шел вполне мирный разговор. Но только до тех пор, пока слово не взял главный редактор газеты "Хабаровский экспресс" Станислав ГЛУХОВ. "А как, например, быть с "делом о семечках"? Не пример ли это того, что нечистые на руку коммерсанты используют для давления на конкурентов нечистых на руку милиционеров?" - спросил он.
Досье"Дело о семечках" тянется уже второй год. По мнению потерпевшего коммерсанта, торгующего семечками, его конкуренты инспирировали ряд "заказных" проверок, которые установили, что семечки некачественные. Судебные разбирательства длятся до сих пор. Предприниматель судится с конкурентами и имеет зуб на УВД, которое, по его мнению, сильно превысило свои полномочия.
"Цель нашего мероприятия - не ругань, а определение точек соприкосновения, как именно власть и бизнес должны помогать друг другу", - заметил Малов. Правда, из такой формулировки следует вывод, что до этого момента власть и бизнес не пересекались, жили порознь и друг другу не помогали.
Ну что ж, как говорится, лучше поздно, чем никогда. В конце концов, стороны пришли к консенсусу: встречи такие нужны, но необходимо сузить круг вопросов и заранее определять список обсуждаемых тем. Например, строительная отрасль, автобизнес и т. д.
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