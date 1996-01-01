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За авиапром и против демидовщины
На прошлой неделе в Хабаровске проходил межрегиональный семинар руководителей территориальных профобъединений и отраслевых комитетов профсоюзов. По слухам, председатель Федерации независимых профсоюзов России Михаил ШМАКОВ инициировал эту встречу, чтобы руководители на местах снова поддержали его кандидатуру на пост председателя. Выборы состоятся на шестом съезде профсоюзов, который пройдет в ноябре в Москве. По официальной информации, семинар был организован с целью обсуждения новой стратегии профсоюзной работы.
Однако ничего кардинально нового о стратегии на пресс-конференции Шмаков так и не рассказал. Он заявил, что главной задачей профсоюзов была и остается не выдача путевок в санатории и подарков к Новому году, как думают некоторые, а повышение зарплат работникам, выплаты денег вовремя и прочие социальные гарантии.
- Сегодня нет таких массовых невыплат, как раньше, - сказал Михаил Шмаков, намекнув, что в этом есть прямая заслуга профсоюзов. - И каждый такой случай воспринимается как ЧП.
Также, по его словам, благодаря ФНПР на российских предприятиях заключено более 180 тыс. коллективных договоров. Он не стеснялся выражать свои эмоции по поводу работодателей, которым наплевать на права трудящихся, а также в адрес федеральных властей.
- Если работодатель превращает свое предприятие в демидовский завод, где люди просто не выдерживают, а умирают, с такими работодателями мы боремся. Точно так же, как и с государством. Оно должно защищать права граждан. Если нет - с таким государством мы тоже будем бороться.
По словам Шмакова, государственные органы вообще очень плохо выполняют свои обязательства, региональные власти справляются гораздо лучше.
- Вопросы труда не решаются во многом из-за того, что ликвидировано министерство труда, - объяснил главный профсоюзник. - Созданное Минсоцразвития фактически вопросами труда не занимается, у него на здравоохранение-то времени не хватает!
Отвечая на вопрос "ЗР" в Хабаровске" о конкретных, а не аморфных достижениях профсоюзов в России, Шмаков рассказал о том, как он боролся за отечественную авиационную промышленность, в частности самолет ИЛ-96.
- Наши правительственные чиновники хотели прирезать гражданскую авиацию, а мы отстояли, - похвастался Шмаков. Он пообещал, что ФНПР также встанет грудью за то, чтобы в России ввели запрет на использование самолетов А-310 после известных событий в Иркутске.
- Но ведь наши самолеты падают гораздо чаще? - заметил корр. "ЗР" в Хабаровске".
- Я вам так скажу. Я летаю по России в 30 раз чаще, чем за рубежом. Так вот за 40 лет полетов в России я попал в авиационные происшествия два раза, а за рубежом - четыре! Это о чем-то говорит, наверное.
Тем не менее оказать какое-нибудь содействие КнААПО, которое тоже, между прочим, могло бы внести серьезную лепту в российский авиапром, Шмаков отказался.
- Пока что есть только картинки RRG, а железки нет ни одной. Пора уже научиться не только пиаром заниматься, а реально делать самолеты, - аргументировал он, за несколько минут до этого заявив, что профсоюзы делают все возможное для обеспечения промышленных предприятий госзаказами. А на КнААПО тем временем, не дожидаясь поддержки профсоюзов, планируют уже к сентябрю этого года собрать фюзеляж первого RRG.
Между тем, как рассказал в интервью "ЗР" в Хабаровске" председатель Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности Андрей ЧЕКМЕНЕВ, завод "Вымпел" (г. Амурск), сейчас выбирается из кризиса во многом благодаря активной работе профсоюза. По его словам, руководство ФНПР лоббирует интересы отечественных заводов. И не без их помощи "Вымпел" получил госзаказ. Он признался, что проблемы на оборонных предприятиях в центральной России по причине более выгодного географического положения решаются гораздо быстрее, чем на Дальнем Востоке.
- Вас послушать, так профсоюзы - прямо добрые волшебники. Почему же о ваших достижениях так мало информации? Если вы действительно так много делаете, об этом знали бы все.
- Так это у СМИ надо спрашивать, - неожиданно "перевел стрелки" Андрей Чекменев. - Почему их наша информация не интересует. Или интересует, но только за деньги. Вот недавно одна газета попросила $15 тыс. за материал про нас. Откуда у нас такие средства?
Некоторые представители профактива признались "ЗР в Хабаровске", что пока действительно не все профсоюзы в стране работают в полную силу. И связано это во многом с тем, что средний возраст руководителей профсоюзов сегодня 60-65 лет. В этом возрасте лишь единицам еще хочется бороться за права трудящихся и вообще что-то делать. Как рассказал председатель Федерации профсоюзов Приморского края Виктор ПИНСКИЙ, он - делает. Вот, например, в этом году была внесена поправка в закон Приморского края о трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Поправка существенно увеличила количество работодателей, которые обязаны выполнять условия трехстороннего соглашения, обязывающего власть и работодателей поддерживать определенный уровень жизни работников. В частности, установлена минимальная зарплата.
- Сейчас идет возрождение профсоюзов, - заключил Пинский. - У нас самое главное еще впереди.
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