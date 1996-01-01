Бизнес-планы ждут до 30 сентября

В третий раз под эгидой горадминистрации проводится конкурс инвестиционных проектов в Комсомольске. Его участниками могут стать и юрлица, и индивидуальные предприниматели, и рядовые комсомольчане.

Для участия в конкурсе принимаются инвестиционные проекты в следующих направлениях: разработка и освоение производства наукоемкой и высокотехнологичной продукции, товаров народного потребления, внедрение энерго- и ресурсосберегающих технологий, технологий, направленных на сохранение окружающей среды, использование объектов незавершенного строительства. Заявку на участие в свободной письменной форме и бизнес-план проекта надо представить в городской отдел экономики до 30 сентября. Подведение итогов состоится 5 октября.