www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.79 р. 100 JPY: 57.25 р.
EUR: 73.41 р. 10 CNY: 95.78 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Бизнес
Распечатать

ПБТФ увеличивает дивиденды вдвое

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Совет директоров ОАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ) переизбрал генеральным директором АО Арслана ВИСАИДОВА.

Как стало известно "ЗР", акционеры АО "ПБТФ" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2005 г. в размере 0,16 руб. на 1 обыкновенную акцию номиналом 0,01 руб., что в два раза больше, чем годом ранее. АО "ПБТФ" в 2005 г. в сравнении с 2004 г. снизило чистую прибыль на 38% - до 50 млн 435 тыс. руб.

В совет директоров АО избрано 7 человек - генеральный директор ОАО "ПБТФ" Арслан Висаидов, главный бухгалтер ОАО "ПБТФ" Наталья СОЛОМКО, главный инженер ОАО "ПБТФ" Вячеслав БРАГАНЕЦ, секретарь-референт ОАО "ПБТФ" Ирина ПАУЛОВА, генеральный директор ЗАО ППО "Приморское" Юрий ПРИВАЛОВ, генеральный директор ООО "Арго-1" Александр РЕШЕТНИКОВ, генеральный директор ООО "Дальрифер" Сергей САКСИН. Аудитором на 2006 г. утверждено ЗАО "Аудиторская Компания "Право.Бизнес.Аудит".

Автор:
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru