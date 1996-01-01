ПБТФ увеличивает дивиденды вдвое

Совет директоров ОАО "Преображенская база тралового флота" (ПБТФ) переизбрал генеральным директором АО Арслана ВИСАИДОВА.

Как стало известно "ЗР", акционеры АО "ПБТФ" на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2005 г. в размере 0,16 руб. на 1 обыкновенную акцию номиналом 0,01 руб., что в два раза больше, чем годом ранее. АО "ПБТФ" в 2005 г. в сравнении с 2004 г. снизило чистую прибыль на 38% - до 50 млн 435 тыс. руб.

В совет директоров АО избрано 7 человек - генеральный директор ОАО "ПБТФ" Арслан Висаидов, главный бухгалтер ОАО "ПБТФ" Наталья СОЛОМКО, главный инженер ОАО "ПБТФ" Вячеслав БРАГАНЕЦ, секретарь-референт ОАО "ПБТФ" Ирина ПАУЛОВА, генеральный директор ЗАО ППО "Приморское" Юрий ПРИВАЛОВ, генеральный директор ООО "Арго-1" Александр РЕШЕТНИКОВ, генеральный директор ООО "Дальрифер" Сергей САКСИН. Аудитором на 2006 г. утверждено ЗАО "Аудиторская Компания "Право.Бизнес.Аудит".