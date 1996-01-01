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В ожидании канадских сеялок

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Есть отставание от уровня прошлого года, но оно незначительное, и если вспомнить, как драматично начиналась нынешняя посевная, то результаты радуют. Теперь на повестке дня другая задача - убрать то, что с таким трудом было посеяно.

Как сообщил "ЗР" заведующий отделом растениеводства краевого департамента сельского хозяйства и продовольствия Геннадий КУРКОТ, площади посева ранних зерновых культур (пшеница, ячмень и овес) в этом году составили 74,7 тыс. га, сои - 132 тыс. га, что, конечно, меньше запланированного. Если учесть, что весна в этом году выдалась сырой и холодной и посевная началась на 7-10 дней позже, то это хороший результат. К тому же, в крае увеличились посевы кукурузы, риса, картофеля и овощей, однако общее количество площадей сократилось на 5%.

В свою очередь председатель комитета по продовольственной политике и природопользованию ЗС ПК Сергей СИДОРЕНКО напомнил, что к началу посевной многие сельхозпредприятия оказались в сложной ситуации. "Краевые власти объявили, что сельское хозяйство переходит на новую, рыночную схему государственной поддержки, но в одночасье разрушить старые механизмы и заменить их новыми оказалось невозможно, поэтому готовность к весенне-полевым работам в начале весны была очень низкой", - считает депутат.

На прошлой неделе в крае еще сеяли гречиху, но уже заглядывали вперед, на посевную-2007. В Уссурийске, на базе Учебного хозяйства Приморской государственной сельхозакадемии, прошла презентация современных технологий возделывания зерновых культур и сои. Сельхозпроизводители изучали новейшую технику американского, канадского и голландского производства. Оборудование предусматривает вертикальную обработку почвы (без оборота пласта), что позволяет деликатно воздействовать на верхний плодородный слой, а также регулировать влажность почвы.

Еще одно достоинство зарубежных технологий - высокая производительность. "Возьмем, к примеру, канадскую сеялку - она способна покрыть более 150 га за день, тогда как наша традиционная сеялка рассчитана на 20-25 га, - объясняет преимущества Геннадий Куркот. - Кроме того, все машины, которые мы видели на презентации, дают экономию ресурсов - расход ГСМ сокращается в 2-3 раза".

Сколько машин будет поставлено в Приморье, пока сказать трудно - в краевом департаменте сельского хозяйства еще идет сбор заявок. Сельхозпроизводители проявили интерес к этой технике, а поскольку стоимость одного комплекса (трактор и комплект прицепного оборудования) составляет порядка 15 млн руб., планируется задействовать лизинг.

Сейчас в крае продолжается заготовка кормов для скота, по данным на 20 июля, сена было заготовлено около 13 тыс. т, что несколько выше уровня прошлого года, а вот по сенажу (11 тыс. т) сельхозпроизводители отстают. Из-за дождей есть небольшое отставание и по обработке посевов гербицидами, но ситуация здесь не критическая, процесс подходит к завершению (на 20 июля обработано 59,4 тыс. га зерновых и 98,9 тыс. га сои.

Ну а главная забота сельхозпроизводителей - это подготовка к уборке урожая. По данным на середину прошлой недели, из 912 комбайнов в исправном состоянии было 544, остальные проверяются и ремонтируются. Начало уборочных работ намечено на 25 июля. "Оптимальные сроки уборки - 20 рабочих дней, - отмечает Геннадий Куркот. - Если учесть, что за последние 3-4 года парк зерноуборочных комбайнов в крае обновился примерно на 30%, я думаю, это нам по силам - лишь бы погода не подвела".

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