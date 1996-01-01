Банкротство - не способ к выздоровлению

В службе судебных приставов по-прежнему не хватает сотрудников, у них огромная текучка кадров и низкие зарплаты. Несмотря на это за первое полугодие этого года они выставили должникам различных уровней исковых требований на сумму более 10 млрд руб. 3,5 млрд. уже поступили в казну. Об этом сообщил журналистам руководитель управления Федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю, государственный советник юстиции 3-го класса Сергей СИДОРЕНКО.

На 48% увеличилось количество исполненных документов. За полгода было возбуждено 20 уголовных дел, 11 из них уже направлены в суд и рассматриваются, по восьми - принято решение.

На вопрос журналистов, кто самый крупный должник, главный пристав края ответил уклончиво "есть предприятия с крупными долгами", например, "Хабаровский судостроительный завод" задолжал 207 млн руб., почти столько же - патронный завод "Вымпел".

На вопрос, сколько предприятий в стадии банкротства, Сергей Григорьевич лишь развел руками: "Я не знаю примера, когда банкротство оздоравливало предприятие". Вот и в случае с заводом "Вымпел", господин Сидоренко считает главным то, что благодаря его ведомству людям были отданы многомесячные долги по заработной плате.