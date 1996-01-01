Экспортируем круглый лес, принимаем глинозем

По сравнению с прошлогодними результатами в первом полугодии 2006 года общий грузооборот стивидорной компании "Порт Ванино" увеличился на 183,5 тыс. т (+6,2%) и составил 3 млн 132 тыс. т грузов. В то же время в июне текущего года объем грузопереработки вырос незначительно - 502,3 (+1,7%).

Более половины грузов приходится на экспорт - 1701,0 тыс. т (54,3% от общего объема перегрузки). Снизились объемы перевалки круглого леса - на 3,2% (переработано 968,8 тыс. т), черных металлов - на 9,1% (99,0 тыс. т). Одновременно выросли объемы перегрузки цветных металлов (за 6 месяцев перегружено 350,3 тыс. т (105,4%)), минеральных удобрений (47,3 тыс. т (130,3%)), угля (210,3 тыс. т (161,0%)).

Отмечен значительный рост импорта. За первое полугодие отгружено 420,8 тыс. т грузов против 262,3 тыс. т в 2005 году. Этих результатов удалось достичь благодаря увеличению объемов перегрузки глинозема (более чем в полтора раза - 406,5 тыс. тонн).

За январь-июнь 2006 года порт обработал 856 судов (включая 361 паром) и 36,5 тыс. вагонов.