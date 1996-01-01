Хабаровские предприниматели хотят отменить НДС

Проблемы правомерности применения налоговых вычетов по налогу на добавленную стоимость обсудили на заседании круглого стола члены совета предпринимателей при губернаторе Хабаровского края, представители Управления Федеральной налоговой службы РФ по Хабаровскому краю и сотрудники министерства экономического развития и внешних связей региона.

Предприниматели считают, что сложившаяся в стране и крае ситуация не позволяет им рассчитывать свои финансовые возможности. Взять, например, НДС. Местным фирмам зачастую приходится платить НДС за контрагентов, которые исчезают, создавая фирмы на одну операцию.

Председатель Хабаровского краевого объединения предпринимателей Евгений ШУЛЕПОВ резко высказался за полную отмену НДС в России. Взамен он предложил увеличить ставки других налогов. И сообщил, что в апреле объединение предпринимателей обратилось в различные инстанции, в том числе и к Президенту РФ с просьбой пересмотреть налоговое законодательство. Однако в итоге участники круглого стола сошлись на том, что в ближайшее время отменять налог на добавленную стоимость никто не будет, поэтому надо искать пути взаимодействия с налоговыми органами.

Руководитель управления Федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю Александр ПЕЧЕРИЦА и его заместитель Виктор КОЛБЕРГС вынуждены были согласиться с претензиями предпринимателей в свой адрес и отметили несовершенство налогового законодательства. Они предложили ряд мер, которые должны помочь сторонам найти точки соприкосновения, снизить риски и найти возможность наказать недобросовестных налогоплательщиков. Так, в частности, решено создать банк данных недобросовестных налогоплательщиков и разместить их имена на сайте налоговой службы. "Но неужели этого нельзя было сделать раньше?" - искренне удивились предприниматели.

Подводя итог разговору, зампредседателя правительства, министр экономического развития и внешних связей Александр ЛЕВИНТАЛЬ охарактеризовал состоявшийся разговор, как конструктивный.

В завершение встречи предприниматели решили выйти с законодательной инициативой по устранению недостатков в налоговое законодательство страны через дальневосточных депутатов Госдумы, ассоциацию "Дальний Восток и Забайкалье". Создана рабочая группа, которая должна четко сформулировать проблему и вынести ее на обсуждение Дальневосточного экономического форума, который пройдет под эгидой Государственной Думы России в Хабаровске 5-6 октября.