За тираж годового отчета дадут баллы

Конкурс годовых отчетов ОАО стартовал в Хабаровском крае в начале июля, а в середине состоялось первое заседание конкурсной комиссии.

В протокол оценки годовых отчетов добавили седьмой критерий - тираж издания, утвердили призы для победителей и решили сдвинуть сроки проведения конкурса.

Кроме седьмого критерия, учитываются: соответствие нормативным требованиям, полнота отражения информации, уровень открытости, профессионализм составления, грамотность, оформление. Представленные годовые отчеты будут оцениваться по каждому из них по 10-бальной шкале.

Победителей наградят дипломами и призами. Спонсор конкурса - компания "Авест" - в качестве призов предоставит телевизор (за первое место), СВЧ-печь (за второе) и DVD - проигрыватель (за третье). Кроме победителей дипломами конкурса будут награждены лауреаты.

Церемония награждения пройдет в конце сентября на межрегиональном семинаре по вопросам развития финансовых рынков. Представить на конкурс отчеты общества могут до 1 сентября. Как сообщила начальник Хабаровского территориального отдела РО ФСФР России в ДВФО Людмила ВАКСМАН, первым конкурсантом стала компания "Базалит-ДВ".