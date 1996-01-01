"Одно окно" уже отработало два года

В центр "Одно окно" обращаются для оформления документов на предоставление права предпринимательства, по вопросам приватизации жилья, перепланировки и переустройства помещений, землеустройства и т. п.

Плюсом является скорость подготовки и согласования документов. Этому способствует тесное взаимодействие специалистов центра с комитетами по управлению административными округами Хабаровска, структурными подразделениями мэрии и другими организациями.