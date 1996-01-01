Тормозы и люди долга

Несмотря на то что отмечать День предпринимателя в Хабаровском крае будут лишь 10 сентября, коммерсанты и чиновники готовятся к нему уже сегодня.

ХКОПП начинает подводить итоги конкурсов по шести номинациям. Среди них - "Гордость бизнеса", "Рупор бизнеса" и другие. Предусмотрено и вручение премии чиновникам государственных и муниципальных органов власти, внесших наибольший вклад в ухудшение делового климата в крае, которая носит название "Тормоз бизнеса".

У чиновников тоже немало дел. В краевой думе состоялось рабочая встреча предпринимателей, чиновников и журналистов. Обсуждались вопросы подготовки к празднованию. Депутат краевой думы Светлана ЖУКОВА, например, попеняла банкирам и рестораторам на их низкую активность в подобных мероприятиях и выразила надежду, что в этом году они "исправятся".

Традиционно к Дню предпринимателя приурочены и проходящие в Легкоатлетическом манеже выставки-ярмарки: "Малый и средний бизнес", "Бабье лето", "Туризм, спорт, развлечения". В этом году ожидается, что на ярмарку приедет 30 компаний из Ниигаты, и, как директор "Хабаровской ярмарки" Валерий ЧЕРЕПАНОВ выразил надежду, на этот раз ярмарка не будет напоминать барахолку или распродажу в секонд-хенде.

В этом его поддержал и министр экономического развития края Александр ЛЕВИНТАЛЬ. Он же в конце встречи напомнил предпринимателям о социальной ответственности. "Не забывайте про стариков и детей, - сказал он, - об этом просил и сам Виктор Иванович". После этих слов встал директор Центрального рынка и доложил, что рынок шефствует над детским домом №1. В этом году 30 воспитанников пойдут в первый класс, и шефы обеспечат их костюмами, ранцами, карандашами. А для ветеранов на День предпринимателя организуют банкет.

В конце встречи чиновники попросили журналистов опубликовать телефон доверия для предпринимателей. С удовольствием: (4212) 31-35-31. Заметим, было обещано, что каждое обращение будет рассматриваться не дольше семи дней.