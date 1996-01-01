Спасский расклад

Население приморской глубинки сокращается и стареет, а низкий уровень жизни тормозит развитие торговли и производства, между тем требования со стороны всевозможных регулирующих органов растут. И предприниматели объединяются в бизнес-ассоциации, чтобы совместно отстаивать свои интересы. Один из примеров - союз предпринимателей Спасска и Спасского района "Наш город", о работе которого "ЗР" рассказал председатель союза Вячеслав КОРОБОВ.

- Какие задачи вы намеревались решить, создавая сообщество?

- Мы не ставили задачи обеспечить юридическую защиту бизнеса - на это нужны большие деньги, поэтому были поставлены реальные цели. Первая - информирование членов объединения об изменениях в законодательстве, вторая задача - представительство интересов каждого члена сообщества через организацию. Поодиночке каждому предпринимателю не так-то просто попасть на прием к чиновнику, а на наши собрания представители власти приходят сами.

- А еще чего удалось добиться сообща?

- Недавно нам удалось вернуть в Спасск пункт Роспотребнадзора - до этого нам приходилось за каждой бумажкой ездить в Лесозаводск. Но есть проблемы, которые решить нам не под силу. Вот, к примеру, недавно в несколько раз была увеличена арендная плата за землю. Как нам заявили, губернатор их вызвал, построил "в струнку" и потребовал выжать из предпринимателей налоги - из числа тех, что остаются в местном бюджете, - земельный налог, арендная плата, вмененный доход - по максимальной ставке. По их словам, "наверху" считают, что если власти занижают налоговые ставки, значит в местном бюджете достаточно средств и можно уменьшить размер дотации из краевого бюджета.

В таких условиях платить налоги по максимальной ставке становится затруднительно. Но налоги - это полбеды. Весьма актуальна для нас кадровая проблема. Трудно найти даже приличного продавца, не говоря уже о квалифицированных кадрах. Уезжает не только молодежь, но и люди средних лет: сварщики, машинисты, водители... В краевом центре они могут рассчитывать на зарплату в 2-3 раза больше, чем в Спасске, который занимает последнее место среди городов края по доходам на душу населения.

- Но жизнь же не останавливается, люди где-то работают...

- Процветает лишь завод компании "Арго-1", но головной офис у них расположен во Владивостоке, так что почти все налоги уходят туда. Местному бюджету достаются крохи. Полпред Камиль ИСХАКОВ в первый свой приезд в наш край поднял тему бедственного положения в провинциальных городах и в селах Приморья. Но ничего так и не было сделано. Больше года работают новая городская и районная власти, в период предвыборной кампании нам много чего обещали, но реально ничего не было сделано и не делается. Более того, по ряду позиций стало еще хуже. Сейчас власть занята только тем, чтобы собрать налоги и выплатить зарплату бюджетникам. Все остальные программы свернуты. Разумеется, о помощи малому предпринимательству не идет и речи.

- Но у бюджетников зарплаты еще ниже?

- Это уже давно не так. По крайней мере, в Спасске. Все больше разрыв в доходах между теми, кто работает в бюджетном секторе (чиновники, врачи, учителя и т.д.), и теми, кто работает у предпринимателей. Причем в выигрыше оказываются именно бюджетники. Мы не можем позволить себе платить сотрудникам зарплаты в 10-15 тыс. руб., а чиновник или врач их получает и считает, что он плохо обеспечен. Но, по статистике, продавцы получают едва ли не меньше всех прочих категорий населения.

Пора развеять миф о "нищих врачах и учителях". Да, в 90-е это было справедливо, тогда бюджетники действительно получали мало. Но, поскольку законы принимаются все теми же бюджетниками, они оказываются во все более привилегированном положении. Миф о бедности государства все еще силен. Но сегодня именно госструктуры - основной получатель прибыли с таких бизнесов, как торговля бензином, нефтью и нефтепродуктами, алкоголем (через акцизы), импорт и торговля средствами связи, бытовой и компьютерной техникой, автомобилями (посредством таможенных пошлин).

А людей продолжают настраивать против бизнеса. "Вы посмотрите, какие мерзавцы эти предприниматели! Они же чек в магазинах не пробивают, обманывают государство, укрывают выручку". Но никто не говорит, что давно уже мелкий бизнес платит налоги на вмененный доход и размер налога не зависит от того, пробит чек или нет. А все возрастающие в численности контролирующие органы продолжают затягивать удавку...

- Что такого невыполнимого они от вас требуют?

- Дело в том, что для контролирующих структур нет разницы между огромным предприятием со штатом в 5 тысяч человек и мелким бизнесом с 2-3 сотрудниками или даже индивидуальным предпринимателем. Требования в обоих случаях примерно одинаковы. Предприниматель обязан вести табеля выхода на работу, график отпусков и массу другой бумажной отчетности. В случае нарушения штраф от 5 тыс. руб. и выше. То же самое касается Роспотребнадзора. Понятно, что если речь идет о супермаркете, производстве колбасы, молокозаводе, то анализы смывов необходимы. Но подобного они требуют от всех. Порой доходит до абсурда. У предпринимателя на рабочем столе стоит компьютер. Они задают вопрос - "Вы им пользуетесь по работе? Если да, то включайте в программу производственного контроля замеры электромагнитного излучения раз в 2 года". И за это, естественно, тоже нужно платить.

Сейчас появилась новая монстрообразная структура, направленная на выкачивание денег, - экологический контроль. Они заставляют всех предпринимателей вносить плату "за негативное влияние на окружающую среду", независимо от того, есть ли этот вред вообще. Сейчас нужно платить не только за вывоз и утилизацию мусора, но и дополнительно за то, что вообще его производишь. Чем больше облагорожена арендованная или собственная территория, тем больше плата за "неблагоприятное воздействие на природу". Если территория - пустырь, то плата относительно невелика. Если же она покрыта брусчаткой или асфальтом - плата возрастает в 5-6 раз!

Недавно один местный бизнесмен сделал пристройку к основному зданию. На то, чтобы получить все согласования, разрешения, акты для ввода пристройки в эксплуатацию, он потратил в 3 раза больше, чем на само строительство. И такое происходит сплошь и рядом. И все это на фоне высказываний президента, что "мы сметем все административные барьеры, дадим свободно вздохнуть малому бизнесу". Но давление все усиливается, требования ужесточаются, и скоро люди могут не выдержать, ведь речь сегодня уже идет о выживании предпринимателя, а не о развитии, как обещают.