"Аскольд" займется ремонтом кораблей ТОФ

ОАО "Аскольд" стало победителем конкурса на выполнение ремонтных работ на кораблях Тихоокеанского и Северного флотов РФ. Как сообщил "ЗР" директор завода Виктор ПЕЧЕНКИН, уже подписан контракт Главным техническим управлением ВМФ, определяющий конкретные объемы, характер и сроки проведения этих работ в текущем году.

Определена очередность выполнения заказов. Заводчане уже приступили к восстановлению технической готовности кораблей ТОФа. Такие же работы будут организованы на Северном флоте. "Аскольд" еще раз подтвердил, что является ведущим предприятием в стране по выпуску запорной арматуры для кораблей.