Горняки оценили проделанную работу как блестящую

Состоявшиеся 29 июня годовые собрания акционеров ОАО "Приморский ГОК" и ОАО "ГРК "АИР" проголосовали за утверждение итогового отчета деятельности обществ в 2005 г. и вынесли решение о распределении чистой прибыли. Часть ее, от 20 до 40%, будет направлена на выплату дивидендов. Остальная прибыль пойдет на развитие производства, а также на обеспечение социальных нужд работников предприятий и поселка Восток.

По оценке совета директоров, деятельность ОАО "Приморский ГОК" и ОАО "ГРК "АИР", обеспечивающих горное и перерабатывающее производства единого горнодобывающего комплекса на месторождении вольфрама "Восток-2", в 2005 г. была блестящей. Она обеспечила высокие темпы роста производства. По итогам 2005 г. уровень добычи руды составил 111% по отношению к предыдущему году, выпуск вольфрамового концентрата - 81%, а медного - 123%.

Балансовая прибыль комбината по итогам 2005 г. составила 66 млн руб., а компании "АИР" - 474 млн руб. Суммарный размер дивидендов, выплаченных акционерам "Приморского ГОКа" за 2005 г., составил 8,2 млн руб., за первый квартал 2006 г. - 7,1 млн руб., акционерам компании "АИР" - 76 млн руб. и 35 млн руб., соответственно.