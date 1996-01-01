ПМП предъявлены налоговые претензии

Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы РФ по крупнейшим налогоплательщикам по Приморскому краю предъявила налоговые претензии ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) на сумму 16,611 млн руб., сообщается в материалах компании.

Согласно сообщению, ПМП в настоящий момент оспаривает претензии в арбитражном суде Приморского края. Компания не раскрывает подробности данного разбирательства.