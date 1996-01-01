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"Владивосток Авиа" сливается с "Хакасией"
Акционеры ОАО "Владивосток Авиа" на годовом собрании в июне приняли решение выплатить дивиденды по итогам 2005 г. в размере 2,5 коп. на одну акцию номиналом 1 руб. По итогам 2004 г. авиакомпания выплатила дивиденды из расчета 0,005 руб. на акцию. Таким образом, размер дивидендов увеличился в 5 раз.
АО "Владивосток Авиа" в 2005 г. увеличило чистую прибыль в сравнении с 2004 годом на 51,4% - до 16,780 млн руб. При этом выручка авиакомпании составила 4 млрд 252,627 млн руб., что на 30,1% больше, чем годом ранее.
Авиакомпания в 2005 г. в сравнении с 2004 г. увеличила пассажирооборот на 7,8% - до 1 млрд 852,854 млн пассажирокилометров. Всего в 2005 году авиакомпанией перевезено 590 млн 718 тыс. пассажиров, что на 2,5% больше, чем годом ранее. Объем грузовых перевозок составил в 2005 г. составил 7,267 тыс. тонн, что на 14,1% больше, чем в 2004 г.
Как отмечается в годовом отчете, в 2005 г. коммерческая загрузка несколько снизилась, что объясняется общим состоянием рынка, однако она находится на уровне, значительно превышающем среднеотраслевой уровень (60,8%). Согласно материалам авиакомпании, в 2005 г. "Владивосток Авиа" стала крупнейшим авиаперевозчиком Дальнего Востока по числу перевезенных пассажиров, оставив позади ФГУАП "Дальавиа". Доля "Владивосток Авиа" на рынке авиаперевозок РФ по пассажирообороту начиная с момента образования выросла с 0,35% до 2,2%.
В компании отмечают, что на внутренних линиях самый высокий уровень конкуренции наблюдается на рынке Владивосток-Москва, затем Владивосток-Иркутск, Иркутск-Екатеринбург, Владивосток - Южно-Сахалинск, Владивосток - Петербург. На международном рынке прямые конкуренты "Владивосток Авиа"представлены южнокорейской авиакомпанией "Korean Air" - на линии Владивосток - Сеул. На японском направлении из Владивостока "Владивосток Авиа" работает с 1993 г. и конкурентов не имеет. На китайском направлении и открытом в конце 2004 г. маршруте Владивосток - Ханой конкурентов нет.
С 90-х в России произошло резкое сокращение рынка авиаперевозок. Если в 1990 году из аэропорта "Владивосток" было отправлено 1,2 млн человек, то в 2000 г. - лишь 260 тыс. Достигнув нижней точки спада, пассажирские отправки демонстрировали устойчивые темпы роста вплоть до 2004 года. В 2005 г. вновь наблюдался спад, отражающий общие тенденции российского рынка авиаперевозок. Уменьшение интенсивности полетов стало следствием роста цен на топливо, которое заставило авиакомпании сокращать объемы авиаперевозок. По итогам 2005 г. аэропорт "Владивосток" находится на 12-м месте в рейтинге российских аэропортов по количеству отправленных и принятых пассажиров и на 9-м месте по количеству обработанного груза и почты. Доля объемов аэропорта "Владивосток" в общих отправках пассажиров из аэропортов РФ по итогам 2005 г. составляет 1,3%.
Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР) в июне зарегистрировала отчет о допэмиссии акций ОАО "Владивосток Авиа" для присоединения ОАО "Авиакомпания Хакасия".
Как уже сообщал "ЗР", "Владивосток Авиа" выпустила 25 млн 643 тыс. обыкновенных акций номиналом 1 руб. В ходе размещения каждая обыкновенная и привилегированная акция АО "Авиакомпания "Хакасия" была конвертирована в 56 обыкновенных акций АО "Владивосток Авиа". В результате размещения допэмиссии уставный капитал "Владивосток Авиа" возрастет на 5,1% - до 525 млн 580,884 тыс. руб.
Напомним, что губернатор Приморского края Сергей ДАРЬКИН и председатель правительства республики Хакасия Алексей ЛЕБЕДЬ в конце сентября 2002 г. подписали соглашение, предусматривающее присоединение находящейся в кризисе авиакомпании "Хакасия" к авиакомпании "Владивосток Авиа". В феврале 2003 г. приморская авиакомпания взяла в аренду весь воздушный парк "Хакасии" - два Ту-154, два Ан-24 и три вертолета Ми-8. Полностью процесс присоединения должен завершиться до сентября 2006 г.
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