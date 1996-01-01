Владивостокский контейнерный терминал возглавил представитель "Северстальтранса"

В понедельник коллективу ООО "Владивостокский контейнерный терминал" (ВКТ, принадлежит на паритетных началах ООО "Национальная контейнерная компания" (НКК) и ОАО "Владивостокский морской торговый порт") был представлен новый генеральный директор - Валерий МЕСТУЛОВ. Его предшественник Сергей МАРЧЕНКО продолжит работу в должности первого заместителя генерального директора терминала.

Как сообщила пресс-служба НКК со ссылкой на Валерия Местулова, основными задачами руководства компании являются повышение эффективности использования производственных мощностей и увеличение контейнерооборота, а также реализация инвестиционной программы терминала.

Валерий Местулов в 2001-2004 гг. работал в должности заместителя генерального директора ОАО "Восточный порт". В августе 2004 г. создал ООО "Восточная стивидорная компания", которое возглавлял с октября 2004 г. по ноябрь 2005 г. До назначения генеральным директором ВКТ занимал должность советника генерального директора компании "Северстальтранс".