Десять суток ареста

Как стало известно деловой газете "Бизнес", разработаны поправки в Таможенный кодекс, наделяющие таможенные органы правом по собственному усмотрению, то есть ex officio, приостанавливать выпуск товара в свободное обращение при сомнении в его законном происхождении. Если поправки, которые уже этой осенью поступят на рассмотрение Госдумы, вступят в силу, таможенники получат практически неограниченные права арестовывать подозрительные партии товаров, проводить их экспертизу, а также инициировать судебные иски к импортерам.

Как рассказал заместитель начальника управления Федеральной таможенной службы (ФТС) по контролю за перемещением товаров, содержащих объект интеллектуальной собственности (ИС), Олег АШУРКОВ, предоставление такого права таможне широко используется в странах Евросоюза, США и Японии. Он подчеркивает, что разработка поправок полностью соответствует требованиям ВТО.

По действующему Таможенному кодексу, правообладатель товарного знака для защиты своей продукции может внести подробные данные о товаре в Таможенный реестр объектов ИС. Эта информация автоматически наделяет таможенников правом приостанавливать выпуск в свободное обращение товаров с признаками контрафакта с немедленным уведомлением об этом правообладателя. "Если таможенный орган выявил признаки контрафакта, выпуск товара приостанавливается на десять рабочих дней, - рассказывает "Бизнесу" сотрудник ФТС.- Правообладателю дается десять дней на защиту своих прав: брать пробы и образцы товаров, проводить исследование и обращаться в уполномоченный орган с просьбой об изъятии товара. Если за отведенное время владелец товарного знака не успел собрать необходимую информацию, таможня может продлить срок еще на десять дней".

Как утверждают правообладатели и чиновники, масштабы контрафакта огромны. Напомним, что зимой этого года министр экономического развития и торговли Герман ГРЕФ заявлял, что "объем рынка контрафактной продукции в России оценивается в $4-6 млрд в год".

"К нам с просьбой об экспертизе обращаются каждые два дня,- утверждает представитель ООО "Жиллетт Группа". - Размер конфискованных партий, например, из Китая может покрывать потребности целого региона".

По данным ФТС, по состоянию на 15 июня этого года в Таможенный реестр объектов ИС включены 676 товарных знаков, среди которых Procter & Gamble, Unilever, Martini Baccardi, Gillette, Nestle, Adidas, Nike, Lee, Wrangler, L'Oreale. Примерно половину списка составляют товары российских правообладателей, в частности товарные знаки кондитерских фабрик "Красный Октябрь", "Рот Фронт", концерн "Бабаевский".

Существующих правил в борьбе с контрафактом явно недостаточно, считают в ФТС. Таможенный инспектор, подозревая в недобросовестности импортера, провозящего товар, данных о котором нет в реестре, может только составить протокол, но не компетентен остановить выпуск в свободное обращение. Нужно разрешить остановку товара с признаками контрафакта во всех случаях, уверен Ашурков.

По его словам, правовое управление ФТС уже согласовывает законопроект с Минэкономразвития, после чего поправки будут направлены в правительство и осенью могут поступить в Госдуму.

Эксперты поддерживают предложение ФТС, но в то же время опасаются, что предоставление неограниченных полномочий может привести к злоупотреблениям таможенников. "Таможенникам на постах зачастую не хватает усердия и дисциплины отслеживать весь контрафакт по товарным знакам из реестра, хотя товар из реестра предусматривает данные даже о конкретных импортерах", - говорит старший юрист практики по таможенному и валютному регулированию компании "Пепеляев, Гольцблат и партнеры" Елена БЕЛОЗЕРОВА.