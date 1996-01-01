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Торопиться не надо
В своем письме Федеральная налоговая служба запретила налоговикам регистрировать юридические лица раньше установленного законом пятидневного срока. Появление письма является еще одним подтверждением неминуемо надвигающегося увеличения сроков регистрации компаний.
Необходимость выпустить такое письмо ФНС объясняет тем, что налоговики, внося изменения в Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ) в более краткий срок, зачастую допускают "технические ошибки", которые впоследствии могут привести к недружественным захватам фирм.
Чтобы окончательно ограничить возможности налоговых органов варьировать сроки регистрации, ФНС запретила своим подчиненным вносить соответствующие записи в госреестр ранее, чем за пять дней с момента подачи фирмой всех необходимых документов. Получается, что налоговики должны будут провести регистрацию ровно на пятый день - ни днем раньше, ни днем позже.
"На самом деле случаев, когда налоговики регистрируют юрлицо менее чем за пять дней, единицы, - говорит партнер юридической компании Legas Елена ХМЕЛЕВСКАЯ.- Обычно на практике налоговики в течение четырех дней проверяют документы, а на пятый день вносят записи в госреестр, так что регистрация - это одномоментное действие". Поэтому юридического значения письмо не имеет, но при этом оно психологически направлено на увеличение сроков регистрации и в ряде случаев может повлечь за собой отказ в регистрации по формальным признакам, считают юристы. Например, у налоговиков появится повод для отказа в ускоренной регистрации юрлица.
"Для предпринимателей важно, чтобы не превышался определенный законом срок на рассмотрение документов в пять дней. Требование более тщательной проверки документов не должно привести к незаконным требованиям, иначе можно говорить о злоупотреблениях", - говорит руководитель проектов департамента развития ООО "Аудит-новые технологии" Андрей ОРЛОВ.
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