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Налетай, пока дешево

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Более 200 предпринимателей с начала года подали заявки на приватизацию земельных участков.

Около 50 заявлений уже были рассмотрены и по ним дан положительный ответ. Однако бизнесмены не торопятся расплачиваться за землю. По словам заместителя начальника УМИГА Глеба ТОПЧИЕНКО, подобная неторопливость с оплатой вызывает недоумение, поскольку через год после проведения очередной кадастровой оценки городской земли цены на нее возрастут многократно.

В этом году были внесены изменения в постановление правительства № 316 "Об утверждении правил кадастровой оценки", суть которых заключается в том, что оценка земель проводится не реже одного раза в 5 лет и не чаще одного раза в 3 года. У нас кадастровая оценка земель была введена постановлением губернатора Приморского края Приморского края в 2003 г., однако оценочные работы проводились и раньше, в период 2001-2002 гг.

С учетом внесенных изменений очередная кадастровая оценка в Приморье должна будет проведена в 2007 г. К чему это приведет? На сегодняшний день расчет суммы выкупа и арендной платы основан на их кадастровой стоимости по состоянию на 2001-2003 годы. По состоянию на 2007 г. стоимость возрастет многократно, тем самым выкупные цены, как и арендная плата, увеличатся. По оценкам экспертов, кадастровая стоимость отдельных земельных участков начиная с 2008 г. может возрасти в 40 раз!

"Складывается парадоксальная ситуация, - удивляется Глеб Топчиенко, - когда заявители слезно умоляют принять и рассмотреть, мы готовим документы, издаем постановления, но, приняв это решение, мы не можем его реализовать. Заявитель не приходит подписывать договор выкупа, а в случае подписания не торопится платить. Мотивация самая наивная - нет денег". К слову, о том, что именно сегодня выгодно выкупать землю, а не откладывать сделку до принятия новой кадастровой оценки, говорят факты.

По словам Топчиенко, были случаи, когда стоимость участков по различным причинам была снижена в разы: "В 2005 г. мы реализовали земельный участок в курортной зоне, площадью 12 га за 18 млн руб. Но уже с 1 января, в связи с тем, что исчисление земельного налога изменилось, тот же участок стоил уже 5 млн руб. Компенсировать эти потери позволит новая кадастровая оценка, которая приведет цены на землю в соответствие с ее реальной рыночной стоимостью".

Другая сторона вопроса кроется в желании города избавиться от свободной земли хотя бы потому, что, как говорит Глеб Топчиенко, с собственниками проще работать, чем с арендаторами. Сегодня в комитете вынуждены держать штатные единицы, занимающиеся арендной платой, отслеживать неплательщиков и загружать суды и правовое управление. В случае, если земля не будет выкуплена, а документы на ее отчуждение в собственность уже готовы, неплательщиков ждет суд.

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