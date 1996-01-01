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До последней капли

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Не успели отгреметь страсти по запрету на реализацию алкоголя со старыми акцизными марками, а на очереди новая напасть. Да такая, что у розничных продавцов просто руки опускаются. В середине июня администрация края приняла постановление, согласно которому розничные точки должны ежедневно сдавать декларацию о количестве реализованного алкоголя. Для владельцев небольших магазинов это стало настоящим шоком.

В адрес губернатора идет поток обращений от предпринимателей с просьбой сделать отчет хотя бы ежемесячным. Если этого не случится, то многие мелкие торговые точки будут вынуждены закрыть у себя алкогольные отделы.

Селяне "плачут"

Вот только одно из многочисленных обращений. "Мы, предприниматели села Светлогорье Пожарского района, обращаемся с просьбой освободить нас от сдачи ежедневной декларации по реализации винно-водочной продукции. Мы живем на отдаленной территории, и за продукцией ездим во Владивосток или Хабаровск. К нам поставщики сами не ездят. Если мы будем заниматься снятием остатков ежедневно, то наши магазины будут без товара. Нанимать дополнительных работников не позволяют средства. Нет их и на закупку компьютеров, для создания электронной базы нужно время и знания. О сдаче деклараций узнали 30 июня, а 2 июля должны отправить первую декларацию. Пока это невозможно. Мы поддерживаем контроль за алкогольной продукцией, но не в таком же виде. У нас и так практически нет выходных, а с такой системой их не будет и вовсе". Под обращением подписались представители всех четырех торговых точек села.

"Это письмо - одно из многих, - признается начальник отдела поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации Приморского края Вера ЕВТУШЕНКО. - Наша структура призвана помогать предпринимателям, но о постановлении узнали по факту".

Великая тайна

Интересно, но этот документ вызвал резонанс только после его официального опубликования. О том, что подобный документ готовится, не знали ни производители, ни оптовики, ни розница. "О ежедневном декларировании узнали из газет. Хотя до этого я встречался с представителями лицензионной палаты (разработчики этого постановления. - Прим. "ЗР"), но об этом новшестве они предпочли промолчать. На мой взгляд, это настоящий удар по рознице", - считает начальник юридической службы ОАО "Уссурийский бальзам" Павел ЛЕОНОВ.

Почему постановление принималось в великой тайне, никто пояснить не может. Аналитики рынка уверены, что все спущено из федерального центра - государство больше не намерено делиться с теневым бизнесом "пьяными деньгами".

"В 2005 г., когда работал старый Налоговый кодекс РФ, в котором имелось место акцизным складам, на российском рынке алкогольной продукции сложилась криминальная обстановка. Владимир ПУТИН был вынужден заявить, что 40% алкогольной продукции на рынке страны - нелегальные. Это и стало отмашкой к глобальному реформированию", - уверен сопредседатель Ассоциации продавцов и производителей алкогольной продукции Приморского края Геннадий РЕЗНИКОВ. И реформирование началось.

Если еще в начале года государство имело информацию о том, сколько произвели заводы, а потом продали оптовики, то теперь будет посчитана каждая бутылка в конечной точке продажи.

"Безусловно, государство должно ввести порядок на алкогольном рынке, - утверждает председатель "Лиги торговых предпринимателей" Марина ШЕМИЛИНА. - И алкогольный бизнес это поддерживает. Декларирование могло бы пойти на пользу, если бы власть сначала посоветовалась с владельцами розницы. С одной стороны, действия администрации края укладываются в рамки закона - ФЗ - 102 дает право субъектам федерации устанавливать подобную форму декларирования. Но наши власти проявили излишнее рвение - во многих регионах этим правом не воспользовались вовсе, а там, где решили его применить, ввели ежеквартальное или ежемесячное декларирование. Кроме этого, до сих пор не понятно, куда сдавать декларации. В постановлении сказано, что будет создано учреждение. Но декларации должны сдаваться со 2 июля. По моей информации, еще никто не сдал. Автоматически все стали нарушителями, и их теперь за это лицензии лишать?!".

Не готовы

Почему администрация края настаивает на ежедневном отчете, не могут понять даже оптовики, давно ратующие за ужесточение контроля над розничными точками. С 1 июля розничную торговлю алкогольной продукцией доверили только юридическим лицам. Вследствие этого количество официальных торговых точек сократилось приблизительно в 1,5-2 раза. Теперь возникли новые барьеры. Ведь в некоторых селах почта работает всего раз в неделю. Если чиновники думают, что торговля прекратится, они сильно заблуждаются. Она еще больше уйдет в тень, а работа Лицензионной палаты превратится в конвейер по сбору и обработке информации.

Каждый день им придется обрабатывать тысячи деклараций от розничных торговых точек. А когда розница перейдет на электронную форму отчетности, расходы на введение дополнительных информационных систем в магазинах будут, естественно, включены в стоимость товара.

"Чтобы отправить декларацию в электронном виде, нужно заключить договор с ЗАО "Сервер-Центр", а это более 10 тыс. руб. в месяц", - предупреждает коллег Геннадий Резников. Причем, проблема коснется даже крупных супермаркетов, должны показывать свои продажи в сумме. Причем показывать не налоговой инспекции, а некому учреждению. Вот вам и коммерческая тайна!

Может, операторам рынка перейти на молочную продукцию? На кефир и творожки акцизов, ЕГАИСОв пока нет, да и бутылки с молоком считать не нужно. Может тка правительство Путина вводит сухой закон?

Досье

2,1 млн жителей Приморского края потребляют на 30% меньше алкогольной продукции, чем 1,6 млн населения Хабаровского края. Отсюда и объемы поступающих в краевой бюджет налогов в виде акцизов. В 2006 г. в связи с ликвидацией акцизных складов бюджет Приморского края недополучил порядка 300 млн руб. компенсации из федерального бюджета.
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