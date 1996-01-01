Малому бизнесу есть куда развиваться

Почти три месяца шел отбор претендентов на конкурс "Предприниматель года-2005", организатором которого выступила администрация края. По словам начальника отдела поддержки предпринимательства комитета экономического развития администрации края Веры ЕВТУШЕНКО, на звание лучших претендовало более 100 субъектов малого бизнеса. При выборе победителей учитывались не только производственные показатели компаний и предприятий, но и их социальная ответственность, участие в жизни своего района (города).

И вот в минувший четверг победителей чествовали в малом конференц-зале "Белого дома". Открывая церемонию награждения, вице-губернатор Александр КОСТЕНКО заметил, что цель конкурса одна - поднять статус этого среза бизнеса. "Я понимаю, что больших денег вы не зарабатываете. Но именно вы обеспечиваете создание новых рабочих мест, особенно в отдаленных районах края. От вас зависит наполнение налогами местных бюджетов, поэтому призываю всех глав на местах помогать в решении проблем малого бизнеса", - сказал он.

Также чиновник озвучил показатели субъектов малого бизнеса в экономике края. В 2005 г. их доля в валовом региональном продукте составила 18%. В предыдущие годы она не превышала 14%. Присутствующая на церемонии исполняющий обязанности федерального инспектора по Приморскому краю Любовь ДРОЗДОВА отметила, что показатель высокий, но только если сравнивать его с отдельными российскими регионами. "В развитых странах эта цифра составляет в среднем 30-35%. Вам, сидящим в зале, понятно, что на такой уровень выйти пока нереально. Но если государство вам поможет, вы будете способны".

Чем может помочь государство, озвучили чуть позже. Руководитель ФАС по Приморскому краю Владимир ТАЛАНЦЕВ пообещал следить за отношениями малого бизнеса с монополиями. "Они диктуют вам свои условия и часто ставят вас в кабальные условия. Мы стараемся вас защищать, поэтому, если видите нарушения, не стесняйтесь сообщать в нашу службу" - заметил главный антимонопольщик края. - "Зато у вас есть "козырь в рукаве". Когда Россия вступит в ВТО, крупному бизнесу придется туго. Многие не выдержат конкуренции и разорятся. Вы - более мобильны и сможете перестроится".

После речей перешли к награждению. В номинации "Лучшее предприятие (предприниматель) сферы услуг" победителем стало ООО "Приморское бюро международного туризма "Спутник". Второе и третье места, заняли соответственно, предприниматели из Уссурийска - Елена ПРИСТАВКИНА (ООО "Марко Поло", гостинично-ресторанный сервис) и Александр ЧЕРНЫШ (пассажирские перевозки).

В номинации "Лучшее инновационное предприятие" первого места удостоен предприниматель из Партизанска Сергей ПОЛУКЭТОВ. Это предприятие рыбной переработки. А "Лучшим предприятием производственной сферы" стало ООО "Отделочник-ДВ" из Владивостока. В номинации "Сельское хозяйство" победителем вышел колхоз "Духовской" из Спасска-Дальнего. В номинации "Лучшее предприятие (предприниматель) социальной сферы" победили ООО "Биосфера" и ООО "Босвелия". Обе компании работают на рынке фармацевтических услуг.

Один из партнеров конкурса, директор компании "Россгострах Дальний Восток" Юрий ШАТОВ всем победителям вручил отдельные призы. "Весь год мы плотно работали с малым бизнесом. Разработали для них новые страховые продукты, ездили по краю с обучающими семинарами. Поэтому узнали проблемы малого бизнеса из первых уст. Их награды - настоящая победа, прежде всего для них. Они доказали, что достойны их, и хочется, чтобы эстафета была подхвачена другими".