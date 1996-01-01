"Бор" займет $40 млн

ЗАО "Горно-химическая компания "Бор" (преемник дальнегорского ОАО "Бор") получит трехлетний обеспеченный кредит в размере $40 млн на модернизацию производства и увеличение объема выпуска продукции.

Как стало известно "ЗР", организаторами кредита выступают Moscow Narodny Bank (MNB) и ING Wholesale Banking. Кредит обеспечен экспортным контрактом на поставку борной кислоты и других продуктов, произведенных заемщиком, через компанию Boron Mineral Company Ltd. (Гонконг), которая реализует их конечным потребителям. Кредит выдан на 40 месяцев с погашением равными ежемесячными выплатами после первых шести месяцев использования.

Подробности - в ближайших номерах "ЗР".