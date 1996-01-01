Nippon Auto принимает поздравления!

Дальневосточный дистрибьютор японского автомобильного концерна "Хонда Моторс Ко", компания Nippon Auto, отметила 3-летний юбилей во Владивостоке.

Программа праздника была весьма оригинальной: вместо скучных банкетов и официальных раутов организовали турнир по картингу среди друзей и партнеров Nippon Auto во владивостокском картинг-клубе "Мотор". В перерывах между заездами гостям дали посмотреть оригинальную шоу-программу, а финалом торжества стал огромный фирменный торт.

Хочется отметить, так "мобильно" и оригинально празднуют только "хондовцы", тем более мы уже проверили на себе - в бизнесе они всегда отличные партнеры!

Что ж, три года - возраст небольшой, но за это время генеральному директору Nippon Auto Елене ПОПКОВОЙ удалось сделать многое: хорошее оборудование для обслуживания и ремонта авто, профессиональные кадры, огромный склад оригинальных запчастей.