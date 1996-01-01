ВСК открыла контейнерную линию

ООО "Восточная стивидорная компания" (ВСК, осуществляет перевалку контейнеров на территории Восточного порта) открыла седьмую по счету контейнерную линию.

Открыта морская контейнерная линия компании Sinokor Merchant Marine Co., Ltd сообщением порт Пусан (Корея) - порт Восточный. Планируется, что судозаход на контейнерный терминал "Восточная стивидорная компания" будет осуществляться еженедельно. В дальнейшем предполагается расширение сервиса за счет судозахода в южнокорейский порт Масан по пути следования из порта Пусан на терминал ООО ВСК.