Рыбацкая СЭЗ

Южно-Курильский пограничный район и полуостров Нэмуро на Хоккайдо с определенными оговорками можно рассматривать как международную свободную экономическую зону (СЭЗ). Есть явные признаки, по которым этот регион можно отнести к СЭЗ. В силу известных причин на островах Малой Курильской гряды совместная с японцами хозяйственная деятельность пока невозможна, поэтому полного совпадения с типичной СЭЗ здесь нет. Скорее, подошло бы определение "особой свободной экономической зоны" (ОСЭЗ) или "несанкционированно возникшей СЭЗ".

Что такое зона?

В традиционном смысле свободная экономическая зона - это часть суверенной территории государства, определенной как беспошлинная торговая и складская зона. Иногда СЭЗ создаются для оживления среднего и мелкого бизнеса в депрессивных районах, в которых перестают действовать стимулы саморазвития, путем предоставления предпринимателям большей свободы деятельности и значительных финансовых льгот без ориентации на привлечение иностранного капитала. В СССР и нынешней России под СЭЗ подразумевали территории для вложения прямых иностранных инвестиций.

Важной характерной чертой СЭЗ является отсутствие ограничений для иностранного инвестора на перевод прибылей и капитала. Типичные черты СЭЗ - освобождение от пошлин и других сборов на ввозимые машины, материалы и оборудование для организации производства; освобождение иностранных фирм от налогов и сборов; предоставление льготных кредитов; предоставление в аренду земли, помещений, транспортных услуг на льготных условиях; и др.

Одно из непременных условий возникновения СЭЗ - наличие выгодного экономико-географического положения. Для небольших, "точечных", СЭЗ это, прежде всего, соседство с международным портом или аэропортом. Также одним из критериев классификации СЭЗ является отраслевой признак.

Большинство СЭЗ в мире - это зоны свободной торговли и промышленно-производственные зоны экспортной направленности. Сравнительно недавно стали возникать международные СЭЗ. Такие зоны создаются в приграничных районах двух или нескольких стран с участием как частного капитала, так и государственных структур. Примером международной СЭЗ может служить проект анклава в районе устья реки Туманган на берегу Японского моря, к которому примыкают границы России, Китая и КНДР. Интерес к этой зоне проявляют Япония и Республика Корея.

Особый режим

ОСЭЗ в районе Южных Курил появилась благодаря наличию с российской стороны морских биологических ресурсов и рынков сбыта в ближайших районах соседней страны. Причем сбыт уловов в японские порты происходит напрямую из районов промысла, минуя российские порты, а часто и без оформления в нашей таможне.

Теперь - о типичных для свободных зон условиях. В первую очередь, это удобное экономико-географическое положение. Оно обусловлено близостью промысловых акваторий России к портам Японии, которые являются выгодным рынком сбыта. К тому же в апреле 1987 г. порт Нэмуро получил статус открытого международного торгового порта, куда стали заходить и российские суда.

Досье В 1991 г. между Россией и Японией на взаимной основе был смягчен визовый режим. А с 1992 г. осуществляются безвизовые обмены межу Южными Курилами и Хоккайдо. Количество курильчан, посетивших Хоккайдо, составляет более 400 человек в год. Японцев на Южные Курилы приезжает несколько меньше, но в отдельные годы и их число превышало 350 человек.

В результате возникшей возможности заходить в порты восточного Хоккайдо российским судам с торговыми целями резко увеличилось число российских граждан в городе Нэмуро и порту Ханасаки. Ежегодно более 30 тыс. человек в год посещают этот район Японии. Для Нэмуро с населением менее 32 тыс. человек это более чем внушительная цифра. Население же Южно-Курильского района составляет около 17 тыс. человек. Но порты Хоккайдо посещают не только жители этого района, в большей мере это экипажи российских судов, в том числе и из других регионов Дальнего Востока. Все это говорит о степени активности взаимных людских обменов в результате создавшегося особого режима.

Обоюдная депрессия

Южно-курильская экономическая зона возникла спонтанно, без сознательного участия соседних государств. По удачному выражению известного ученого Владимира МАКСАКОВСКОГО, она возникла без планов и постановлений правительств и без международных соглашений.

В тоже время возникновению ОСЭЗ способствовала ярко выраженная рыбопромышленная специализация (то есть налицо отраслевой, типичный для СЭЗ, признак) обоих районов и депрессивный характер их экономики. Хотя из-за уровня жизни степень депрессии разительно отличается. Именно это обстоятельство - неблагополучные социально-экономические условия - подтолкнуло население соседних регионов установить взаимовыгодные экономические контакты вопреки отсутствию государственной воли. Более того, в обоих случаях государство далеко не всегда заботилось об оживлении экономической жизни в этом районе.

Приведем несколько примеров. Вот выдержка из обращения председателя Южно-Курильского районного собрания к тогдашнему губернатору Сахалинской области ФАРХУТДИНОВУ: "Весной 1997 г., находясь в Южно-Курильске на встрече со своими избирателями, Вы всенародно обещали выделить средства на асфальтирование улиц райцентра. До настоящего времени обещание Ваше не выполнено. После землетрясения 1994 г. в Южно-Курильском районе были разрушены либо пришли в аварийное состояние все объекты культуры. В критическом состоянии находится Дом культуры в селе Крабозаводское, были разрушены Дома культуры в селе Малокурильское, в селах Отрада, Головнино, Дубовое, спортзал в Южно-Курильске. Почти десять лет курильские дети не имеют возможности приобщиться к культурным ценностям, проводить организованный культурный досуг...".

А вот выдержка из книги воспоминаний об известном организаторе рыболовства на Хоккайдо КАВАБАТА: "Пытаясь решить проблему ведения легального промысла в смежных с японскими советских водах, в 1959 г. рыбопромышленники района Нэмуро направили послание президенту Всеяпонской ассоциации рыбопромышленников (в то время ТАКАСАКИ) с просьбой о принятии мер для возобновления промысла морской капусты в районе о. Кайгара (русское название о. Сигнальный Малой Курильской гряды. - Прим. авт.) и пригласили его посетить город Нэмуро для ознакомления с ситуацией на месте. Центральные власти Японии плохо представляли степень зависимости местных рыбаков от такого промысла и трудное их положение из-за нехватки промысловых районов". В настоящее время степень зависимости рыбной отрасли Нэмуро от прилегающих районов российской зоны по-прежнему велика и составляет 60%.

Добавим, что население смежных регионов - и с российской стороны, и с японской - по численности до недавнего времени уменьшалось. И это является еще одним показателем депрессивного социально-экономического и демографического состояния районов. Так, в 1967 г. численность населения г. Нэмуро достигала 50 тыс. человек. В 2005 г. оно уменьшилось до 32 тысяч. По данным Института экономических исследований ДВО РАН, с 1989 г. по 2002 г. численность населения Сахалинской области, включая Курильские острова, снизилась на четверть. При наличии действительно эффективных государственных программ развития окраинных регионов такого произойти не могло.

Есть еще одно свидетельство, которое, скорее, говорит о падении социально-экономической активности жизни на востоке Хоккайдо, чем о ее росте. В 1991 г. был создан так называемый "Северный Фонд" (Фонд содействия развитию районов, примыкающих к северным территориям) на внушительную сумму - 10 млрд иен (около $90 млн). Правительство Японии внесло 8 млрд иен, остальное - губернаторство Хоккайдо. Основные направления использования Фонда: воспроизводство запасов гребешка, строительство школ, проведение семинаров на тему возвращения "северных территорий" (так японцы называют южные Курильские острова) Японии, оказание поддержки выходцам с островов, которые родились там еще до войны и теперь проживают на Хоккайдо. Так вот, степень использования этого фонда и получаемые прибыли постоянно снижаются. Освоение средств фонда было максимальным в первый - 1991 - год его создания - 590 млн иен. В 2005 г. оно снизилось примерно до 230 млн иен, то есть в два с половиной раза.

Спонтанное возникновение особой зоны в смежном районе, испытывающем экономические трудности, произошло с одной целью - выживания местного населения в результате развития самодеятельного (мелкого и среднего) предпринимательства. При этом ни с одной, ни с другой стороны заинтересованные участники не требуют значительных инвестиций для развития производства.

Свои правила

В этом районе действуют отличные от остальной территории страны (не только России, но и Японии) экономические нормы и ограничения. Этому способствует удаленность района от центров и то, что основная деятельность - рыболовство - происходит в море, где осуществление контроля затруднено. Права и свободы часто действуют неконституционные. Да и никто никому не дает никаких гарантий. Действуют преимущественно отношения, вызванные к жизни взаимной зависимостью и подкрепленные экономической заинтересованностью.

Можно назвать и другие типичные черты СЭЗ в этом районе. Причем многие из них противоречат и российскому, и японскому законодательству. Но тем не менее СЭЗ существует уже более 10 лет "де-факто". В частности, российское население, занятое добычей водных биоресурсов (часто с нарушениями) освободило себя от пошлин и других сборов за вывоз добытого сырья за рубеж. Тару и орудия лова оно также получает беспошлинно от японских партнеров. Последние расплачиваются с российскими экипажами за привезенную в японские порты продукцию наличными деньгами, которые необходимы для погашения части производственных затрат и на зарплату экипажам. Это также не учитывается в бухгалтерской отчетности и, следовательно, не облагается налогами. Японские партнеры с нарушениями своего законодательства продают российским рыбакам подержанные рыболовные суда, а также принимают из нашей зоны заведомо незаконную продукцию.

Власти с обеих сторон практически не препятствуют такой деятельности. Правда, отдельные попытки исправить ситуацию и ввести внешнеторговый обмен в рамки законности принимались, но реальные потребности населения оказывались сильнее, и всегда находились обходные пути. Они подробно описаны, например, в путинных прогнозах ТИНРО-центра за 2003 и 2004 годы.

Один из таких путей - использование флагов третьих стран. Деятельность транспортных и рыболовных судов под флагами Белиза, Гондураса, Камбоджи, Панамы или даже Монголии и Грузии в южно-курильской зоне практически никак не ограничивается. Соответственно, никаких налогов и сборов в российскую казну они не вносят. Хотя работать в этой зоне по российским законам могут иностранные суда только тех государств, с которыми Россия заключила соответствующий международный договор. В японские порты с грузом российской рыбной продукции они заходят также беспрепятственно.

Фактически в этой спонтанно возникшей особой СЭЗ действует особый режим. Его законодательно никто не устанавливал. Да и ввести происходящее в рамки существующих законов до сих пор никому не удалось.

Сложилась особая экономическая система. Ее характерные черты позволяют говорить о том, что район между Южными Курилами и Хоккайдо - это особая, хотя и не санкционированная, международная СЭЗ, в которой в должной мере не действуют законы России и Японии. Здесь свои отличные от метрополий правила, особые механизмы экономической деятельности и методы ее регулирования.

Мешают территориальные претензии

Неслучайно с японской стороны стали возникать идеи, как легализовать стихийно возникшее живущее по своим правилам территориально-экономическое образование.

В конце ноября 2005 г. после визита российского президента в Японию мэр города Нэмуро ФУДЗИВАРА провел у себя в городе пресс-конференцию, в ходе которой высказал идею создания на Южных Курилах зоны совместного управления, а также намерение рассмотреть заявку о создании особой экономической зоны в этом районе. Идея не новая. На разных уровнях в Японии она проговаривалась и раньше. Беда ее в том, что в нынешних условиях она, в части создания зоны совместного правления, скорее всего, неприемлема как для России в целом, так и для курильчан в частности.

В то же время власти Нэмуро уже давно занимаются оценкой степени экономической взаимозависимости южных Курил и восточного Хоккайдо, поэтому создание особой экономической зоны - дело вполне логичное. В частности, в 1999 г. Торгово-промышленной палатой города Нэмуро был опубликован отчет о результатах исследования вопроса экономического эффекта от расширения торговых связей с Россией. Его выкладки ясно говорят о том, что для жителей Нэмуро расширение торговых связей с российскими дальневосточными районами приносит немало выгод. Скажем, сумма приобретенных в Нэмуро товаров (продовольственных, детских, радиоэлектроники и др.) в месяц на одного россиянина исчисляется от 500 до нескольких тысяч долларов. Время от времени они даже лечат зубы в хоккайдских клиниках. Это не от избытка денег, а просто от невозможности качественно сделать это у себя на родине.

Кроме того, есть стремление сохранить природный потенциал региона в долгосрочном плане. Это заставляет российскую и японскую стороны проводить не только самостоятельные, независимые научные исследования или принимать природоохранные меры, но и осуществлять согласованные действия. Так, в июне 2005 г. специалисты Курильского заповедника и Хоккайдского университета приступили к реализации трехлетней программы по изучению тюленей, обитающих в смежных водах Курило-Хоккайдского района. На основании соглашения, подписанного в феврале 2004 г. между Сахалинским НИИ рыбного хозяйства и океанографии (СахНИРО) и городом Нэмуро сроком на 5 лет, ученые двух стран осуществляют исследования колючего краба. В 2005 г. полустров Сирэтоко восточного Хоккайдо, расположенный рядом с о. Кунашир, был объявлен ЮНЕСКО природным памятником мирового значения. Теперь с обеих сторон осуществляется обмен данными о результатах изучения живой природы этого района.

Не подлежит сомнению, что реализация совместных проектов как в области хозяйственной, так и научной деятельности на Южных Курилах должна идти с применением российского законодательства. Но японское правительство не признает осуществление совместной хозяйственной деятельности на островах по российским законам. Отход японской стороны от прежнего курса маловероятен. И все же, несмотря на территориальные претензии, торговля российским сырьем в японских портах проходит беспрепятственно (как если бы существовала легальная СЭЗ), и объемы ее увеличиваются. В чем же дело? Видимо, в Японии акваторию этого района считают своей. Поэтому и не нужно чинить препятствий поступлениям рыбной продукции из района Южных Курил. А вот российские правоохранительные органы пытаются принимать меры, но незаконный вывоз по-прежнему остается значительным. Значит, Курило-Хоккайдская ОСЭЗ вместе с ее специфическим режимом продолжает существовать.

P.S. Осенью прошлого года российское правительство приняло программу развития Курильских островов сроком на 10 лет с объемом финансирования в размере 24,6 млрд рублей. Может быть, это поможет решить вопросы занятости островного населения и другие социально-экономические проблемы региона.