30 лет назад он грезил медициной и видел себя только хирургом. 15 лет назад, постигая азы бизнеса, мечтал о масштабных проектах. А сегодня, добившись значительных высот в бизнесе, построив несколько крупнейших торговых центров в приморской столице, пытается сделать жизнь приморцев лучше. Девиз, с которым он идет по жизни, позаимствован из клятвы Гиппократа - "Не навреди".

Гость "ДК" - хирург, бизнесмен, депутат, председатель комиссии по экономической политике и муниципальной собственности Думы Владивостока и просто заботливый муж и счастливый отец троих дочерей Галуст АХОЯН.

Человек предполагает, а жизнь располагает

- "Когда вы видите успешный бизнес, это значит, что кто-то когда-то принял смелое решение", - говорил Питер ДРУКЕР. А с какого решения начался ваш бизнес, Галуст Цолакович?

- В конце 1980-х я оставил профессию хирурга и решил попробовать себя в новой области - зарождающейся кооперации. Это решение далось мне невероятно тяжело, поскольку я осознанно выбирал профессию врача, собираясь посвятить медицине всю жизнь, и практически заканчивал работу над кандидатской диссертацией. Но переход страны на рыночные рельсы нарушил мои планы. Я женился, родилась дочь, а денег катастрофически не хватало.

Я, конечно, крутился как мог, брал дополнительные дежурства, но это не спасало ситуации. Поэтому я решил попробовать себя в кооперации. Вместе с братом открыли производственный кооператив по пошиву обуви. С этого все и началось.

- Если вы настолько были привязаны к медицине, почему не стали заниматься бизнесом в этой области, например, открыв частную клинику?

- Никаких предпосылок для создания коммерческих медучреждений в то время не было, разрешалось открывать лишь производственные кооперативы или оказывающие бытовые услуги. А затем я настолько втянулся в дело, которым занимался, что уже не хотел разрываться. К тому же медицина - слишком серьезное занятие, которому надо либо отдаваться полностью, либо не заниматься этим вообще. Я, кстати, и сегодня считаю профессию врача одной из лучших. Причем уверен, что далеко не каждый имеет право заниматься этим благородным делом, а только тот, кто обладает редким сегодня качеством - истинным человеколюбием.

- Что взяли с собой из медицины в бизнес, а потом в политику?

- ...Клятву Гиппократа. Помните, как в ней говорится? "В какой бы дом я ни вошел, я войду туда исключительно для пользы больного". Я считаю эти слова актуальными и для бизнеса, и для политики. Чем бы ты ни занимался, твоя деятельность должна приносить пользу. Не только тебе. Людям. А если не можешь помочь, то хотя бы не навреди.

- Что приносит вам наибольшее удовлетворение в работе - результат или сам процесс?

- Конечно, процесс. Азарт, охватывающий тебя, когда начинаешь какое-нибудь интересное дело, вызывает такой прилив адреналина! А достижение результата я рассматриваю как сигнал к тому, что нужно снова двигаться дальше.

- Если бы вы могли выбирать, то предпочли бы, чтобы ваше имя ассоциировалось у людей с каким-нибудь бизнес-проектом или депутатской деятельностью?

- Неважно. Главное, чтобы оно не вызывало негативных эмоций.

Количество денег - вопрос второстепенный

- Помните ли свой самый первый заработок и на что вы его потратили?

- Это было еще в детстве. На честно заработанные деньги я купил себе велосипед, чем ужасно гордился. Я тогда вырос в собственных глазах.

- Интересно, какая сумма была для вас пределом мечтаний в детстве?

- В детстве не помню, а когда только начинал бизнес, $100 000 представлялись мне астрономической и недостижимой суммой.

- А сегодня?

- Понимаете, со временем вдруг осознаешь, что количество денег - вопрос второстепенный. Сегодня меня больше волнуют совсем другие вещи. Хочется оставить после себя что-нибудь значимое.

- И вы решили баллотироваться в депутаты гордумы?

- Да, но не только поэтому. Занимаясь бизнесом, приходилось сталкиваться не только с проволочками чиновников, но и с откровенным произволом. Чтобы что-то изменить, нужно не ругать органы исполнительной власти, а пытаться самому менять ситуацию.

- Получается?

- Не все, конечно, но я стараюсь. Мне сложно оценивать собственную работу, да и стоит ли? Пусть другие судят об этом. К тому же, наиболее объективная оценка дается только по истечении времени.

- Вы открыты для своих избирателей?

- Абсолютно. Попасть ко мне на прием очень просто, причем сделать это можно не только в приемные часы. Мой мобильный не засекречен, поэтому избиратели порой звонят мне напрямую. Конечно, удовлетворить все просьбы не получается, но по возможности стараемся помочь каждому.

- Кстати, о помощи. К вам многие обращаются за материальной поддержкой, и вы охотно помогаете, в том числе и личными средствами. От чего зависит ваше "да"?

- Я считаю, что здоровый взрослый человек с руками и ногами в состоянии заработать сам. Помощь ему может выражаться лишь в советах или устройстве на работу. А вот кто действительно нуждается во всесторонней поддержке - это дети и старики. У одних время зарабатывать самим еще не пришло, у других - уже прошло.

Более того, глупо жить сегодняшним днем, когда количество брошенных детей растет в пугающей прогрессии. Это ведь нам и нашим детям жить потом среди них. И кем станут сегодняшние беспризорники и воспитанники детских домов, зависит именно от нас. Для того чтобы эти дети не вышли потом на "большую дорогу", они должны быть не просто накормлены и одеты - у них должно быть как можно больше возможностей для развития своих способностей и получения качественного образования.

- Как, по-вашему, помощь социально незащищенным гражданам - задача государства или бизнеса?

- Не стоит уповать только на государство, тем более что сегодня ни один бюджет не сможет решить все социальные проблемы. Каждый по возможности должен исполнять свой долг. Не по конституции, а по велению сердца.

Неважных встреч не бывает

- Если можно, давайте немного поговорим о личном. Вашему браку около двадцати лет. Что больше всего цените в любимой женщине?

- Простые, но очень важные вещи - верность, преданность, любовь. Мы ведь поженились еще студентами, и именно это помогало нам преодолеть все трудности: и безденежье молодой семьи, и испытание деньгами, которые потом появились.

- Главное, чему стремитесь научить своих дочерей? Вы, кстати, видите их домохозяйками или деловыми женщинами?

- Больше всего я хочу, чтобы они были самостоятельными и независимыми. Судя по их характерам и темпераменту, дома они сидеть вряд ли смогут.

- Нередко родители пытаются реализовать в своих детях то, чего они не достигли сами. Не пытаетесь направить дочерей в медицину?

- Нет, поскольку не считаю себя вправе навязывать им будущее. Когда старшая дочь решила стать дизайнером, мы отнеслись к этому с уважением. Это ее жизнь, ее выбор. Младшие дочери пока учатся в школе и не определились с профессией. Единственное, на чем я всегда стоял и стою, - на старательном изучении не только гуманитарных, но и точных наук. Я хочу видеть их всесторонне образованными и развитыми. Никто не может знать, какие именно способности будут востребованы жизнью. 30 лет назад я и подумать не мог, что расстанусь с медициной.

- Основные качества, по которым будете оценивать их избранников?

- Тяжелый вопрос. Для меня главное, чтобы они были порядочными людьми. Достаток, статус родителей и количество дипломов об образовании не имеют значения. Гораздо важнее система жизненных ценностей, которую выстраивает для себя человек.

- При таком насыщенном и ненормированном графике работы как снимаете напряжение?

- Регулярными занятиями спортом. Вот уже много лет мы с приятелями играем в футбол, трижды в неделю. Это уже стало традицией. Здорово помогает поддерживать хорошую физическую форму и отлично расслабляет. Очень люблю горные лыжи. Приятно, что семья разделила мое увлечение, и теперь нас объединяет еще и этот вид активного отдыха.

- Можете назвать самую важную встречу вашей жизни?

- ...Нет. Более того, я уверен, что в жизни вообще не бывает неважных встреч, касается ли это бизнеса или личных отношений. Жизнь настолько многогранна, а ее события так тесно переплетены...

- Что для вас является главным в жизни?

- Гармония. Она должна присутствовать во всем: и в личной жизни, и в работе, и в человеческих отношениях.