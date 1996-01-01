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Управляя качеством
Инновационные технологии по переработке нефтепродуктов, производство качественного, экологически чистого топлива для любого типа двигателя на сегодня самый верный способ удержания лидерских позиций на топливном рынке, а в особенности в сфере бункеровок, - уверены в компании ООО "Группа "Транзит-ДВ". Этот вывод демонстрирует запуск производства новых видов топлива на принадлежащей предприятию нефтебазе в п. Славянка с помощью самой современной на сегодня установки производства датской фирмы CBI Engineering.
ДосьеГруппа компаний "Транзит-ДВ" включает в себя 11 организаций с единым корпоративным центром - Управляющей компанией ООО "Группа "Транзит-ДВ". В собственности компании имеется нефтеналивной терминал в поселке Славянка Хасанского района Приморского края (ЗАО "Востокбункер"), с годовым объемом перевалки порядка 1 млн. тонн. Нефтеналивной пирс длиной 300 метров оборудован трубопроводом диаметром 200 мм. Производительность насосов 450-500 куб. м/час, с одновременной погрузкой двух танкеров от 5 до 15 тыс. тонн с осадкой 7,5 и 9,5 метров двумя видами топлива.
ООО "Группа "Транзит-ДВ" более 10 лет обеспечивает северные регионы Дальнего Востока энергоресурсами в рамках госзаказа. Поэтому в компании хорошо известна острая потребность в специальных видах топлива для дизельных установок севера, а также для котельных, работающих в высоких широтах, которым нужны мазуты с очень низкой вязкостью. Более того, с 2004 г. компания начала заниматься бункеровками. Первоначально бункеровочное направление было открыто для удовлетворения потребностей собственного флота. Однако опыт работы на этом рынке высветил большой дефицит в качественном судовом топливе и отсутствие гарантий качества поставляемых флотских мазутов. В регион в основном поставляются высоковязкие и высокосернистые мазуты - продукт глубокой переработки нефти на нефтеперерабатывающих заводах. Довести топливо до требуемых стандартов очень часто пытаются "кустарными" методами, не достигая при этом качества и нарушая экологические нормы. Тем не менее качество топлива - не последний фактор, влияющий на безопасность мореплавания. Случаи, когда из-за плохого топлива выходят из строя двигатели судов, происходят возгорания, - не редкость на флоте.
"Когда мы занимались только обеспечением потребностей собственного флота, годовой объем бункеровки составлял чуть более 10 тыс. тонн. Но уже через год работы по этому направлению объемы стали возрастать, и мы решили сделать ставку на бункеровочный бизнес. Проанализировав ситуацию, мы начали искать пути - как удовлетворить потребности собственного флота, а также потребности наших клиентов в топливе именно того качества, которое необходимо для каждого двигателя, для каждой энергетической установки. Естественно, что сегодня мы нацелены на достижение лидерских позиций на бункеровочном рынке. Для нас важны репутация и - превыше всего - интересы наших клиентов. Поэтому мы нашли решение проблемы во внедрении инновационных технологий. Мы пошли на довольно крупные затраты, чтобы установить самое современное оборудование для производства высококачественного топлива", - рассказывает гендиректор "Группы "Транзит-ДВ" Игорь ПОЛЬЧЕНКО.
Для того чтобы своевременно доставлять топливо конечному потребителю, компания в 2005 г. приобрела многофункциональный танкер "Миранда ДВ", дедвейтом 2,2 тыс. тонн. Судно позволяет оперативно осуществлять бункеровочные операции в акватории залива Петра Великого, а также в экспедициях в Японском, Охотском и Беринговом морях. Наличие собственной нефтебазы и бункеровщика выгодно отразилось на взаимоотношениях с иностранными судовладельцами, поскольку связка терминал - судно позволяет давать гарантии своевременного выполнения заказов, что является обязательным условием при работе с крупными клиентами. Новым витком развития бункеровочного направления становится собственное производство судового топлива на базе ЗАО "Востокбункер". Для решения этой задачи совместно с АНО "Центр сертификации нефтепродуктов, газа и автохимии" был разработан проект по производству бункеровочного топлива посредством флэкс-блендера производства датской компании CBI Enginering.
ДосьеЗАО "Востокбункер" производит судовое топливо марки ВБ - ВБ 30, ВБ 40, ВБ 180, ВБ 380 по разработанным ТУ 0252-001-35-68-3372-2005. Мощность оборудования позволяет производить до 100 тыс. тонн топлива ежемесячно. Получаемое топливо соответствует международному стандарту ISO 8217 (IFO 30, IFO 40, IFO 180, IFO 380), качество топлива подтверждено сертификатами Госстандарта.
"Решение начать собственное производство топлива обусловлено возрастающей потребностью на внутреннем рынке бункеровки в таких видах продукта, как мазут Ф 5 (IFO 30 по международной классификации. - Прим. "ДК"), Ф 7, а также топливо с промежуточными характеристиками вязкости. Благодаря высокой производительности и безотказности оборудования теперь мы можем предложить нашим клиентам любые объемы топлива высокого качества. Кроме того, мы можем регулировать вязкость конечного продукта, тем самым предоставляя клиентам именно то топливо, которое необходимо непосредственно для каждого типа двигателя", - объясняет преимущества производства коммерческий директор ООО "Группа "Транзит-ДВ" Валерий МОРОЗОВ.
Таким образом, сегодня ООО "Группа "Транзит-ДВ" может регулировать показатели качества топлива в зависимости от пожелания покупателя. На протяжении всего процесса производства осуществляется непрерывный контроль качества продукции в независимой аккредитованной лаборатории. Компания, как судовладелец, сама заинтересована в качественном и экологичном топливе. Она готова сотрудничать как с судоходными компаниями Дальневосточного бассейна, так и с бункеровочными, обеспечивая клиентов качественным топливом своевременно в любом районе Дальневосточного бассейна. Телефоны во Владивостоке: (4232) 49-11-99, 49-11-21.
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