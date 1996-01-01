Сутяга заплатит за все?

"У нас в России дешевое правосудие, что дает возможность недобросовестным лицам использовать суд в качестве рычага давления, а нередко для шантажа, мести и расправы над конкурентами". Вывод сделан человеком, осуществляющим это самое правосудие. Председатель Арбитражного суда Приморского края Сергей Тимофеевич ЧУМАКОВ как никто знает приемы и хитрости, к которым прибегают конфликтующие стороны для достижения своих целей.

Но давайте сразу определимся в терминах. "Дешевое правосудие" - значит, недорогое, доступное практически для каждого. Это предмет нашей законной гордости. К примеру, оспаривание актов и действий любого госоргана "стоит" всего 100 рублей - ровно такую сумму гражданин обязан уплатить при подаче заявления в арбитражный суд. Пошлина по искам имущественного характера варьируется от 500 рублей и выше, в зависимости от суммы требований. (Причем в случае победы деньги будут возвращены). Если со средствами туго, можно испросить у суда отсрочку-рассрочку, и тогда разбирательство начнется "в аванс". Органы государства и местного самоуправления вовсе освобождены от уплаты судебной пошлины. Между тем подсчитано, что сегодня рассмотрение одного дела в арбитражном суде обходится бюджету примерно в 5000 рублей. Во многих случаях расходы казенных средств составляют десятки и даже сотни тысяч рублей. Это когда спорщики ведут изнурительную борьбу, раз за разом обжалуя принятые судебные акты в вышестоящих инстанциях. Ярким примером может служить процесс по делу Приморского продовольственного благотворительного фонда (о взыскании с администраций края и города Владивостока компенсаций обманутым вкладчикам), который тянется с перерывами уже долгих 7 лет.

Дешевизна правосудия напрямую способствует валу обращений за юридической защитой. Ежегодно поток исков увеличивается на 10-15%. Соответственно растут и бюджетные траты. А это ведь наши с вами налоги. Благо бы деньги всегда шли на поиск истины - так нет! - кое-кто норовит за казенный счет обделать свои делишки.

Например, рейдеры - люди и компании, специализирующиеся на захвате чужой собственности. Обычный прием: инициируется дело о банкротстве предприятия-цели (госпошлина - 2000 рублей). Или: акционер-миноритарий подает иск с требованием признать недействительным решение годового собрания ОАО (1000 рублей). Далее начинаются проблемы. Истец то не приходит в суд, то заявляет различные ходатайства, искусственно затягивая рассмотрение дела. Когда через несколько месяцев суд все-таки выносит решение - допустим, "отказать в удовлетворении требований" - проигравший обращается с жалобами в апелляционную, кассационную инстанции (госпошлина - 50% от уплаченной ранее). Тяжба, таким образом, может идти годами. Задача очевидна - измотать противника, снизить рыночную стоимость его активов, поскольку обороняющаяся сторона несет потери в репутации и бизнесе, а кроме того, расходы на оплату услуг адвокатов. Вкупе с другими мерами подобная тактика вполне может принести рейдеру успех.

Совсем иные цели преследуют государственные органы, когда "до последнего патрона" бьются в судах даже по заведомо проигрышным для себя делам. Допустим, практически никогда не заканчиваются в первой инстанции тяжбы с Минфином, налоговыми и таможенными органами... Борьба за честь мундира им не стоит ни копейки, чего не скажешь о бизнесменах-частниках и предприятиях любой формы собственности. Последствия для некоторых из них в результате судебных разборок с чиновниками наступают почти такие же, как при столкновении с рейдерами.

По мнению Сергея Чумакова, сдержать вал сутяжничества можно экономическими методами. Руководство Высшего арбитражного суда предлагает повысить судебные пошлины до уровня госрасходов на рассмотрение дела, то есть 5000 рублей. Причем по мере прохождения дела по инстанциям плата должна пропорционально расти. Что ж, хороший антистимул для любителей судиться! Только вряд ли размер пошлины имеет значение для акулы-рейдера или чиновничьих структур (последние, как мы помним, пошлин вообще не платят).

Против недобросовестных участников судебных дел, по идее, направлена 110-я статья Арбитражного процессуального кодекса (АПК РФ). Согласно ей, расходы на оплату услуг представителя, понесенные лицом, в пользу которого принят судебный акт, взыскиваются с виновной стороны. Короче говоря, услуги ваших адвокатов обязан оплатить проигравший. И чем дольше тянется процесс, тем обременительнее выйдет для сутяги.

Как ни странно, на практике 110-я статья работает слабо. За 2005 год Арбитражный суд Приморья применил ее положения чуть более двух десятков раз (при том, что общее количество рассмотренных дел в 1000 раз выше). С начала этого года - всего несколько случаев. Схожая ситуация и в других регионах.

Почему-то победители судебных ристалищ крайне редко заявляют требование о возмещении расходов. То ли не зная своих прав, то ли просто не желая ими воспользоваться. Ведь бремя обоснования понесенных трат лежит на взыскателе. Для получения компенсации необходимо показать, сколько и за что уплачено адвокатам. Но многие не готовы афишировать гонорары: доходы ведь облагаются налогом...

С другой стороны, и судьи, когда встает вопрос взыскания издержек, зачастую сомневаются в их обоснованности. Поводов для сомнений, и правда, хватает. Было, один бизнесмен принес в суд договор с представителем на $5000. Дело между тем довольно простое, а защитник - не из "дорогих". В адвокатской конторе, где числился этот юрист, очень удивились несоразмерной сумме вознаграждения. Официально-то он работал по более скромным расценкам.

По нормам 110-й статьи АПК, деньги на оплату услуг представителей взыскиваются с виновной стороны "в разумных пределах". Поскольку критерий "разумности" законом не установлен, размер компенсации обычно определяется исходя из "внутреннего убеждения" судьи. При этом могут быть учтены сложность дела и количество заседаний, расценки на оплату юридических услуг в регионе и даже имущественное положение проигравшей стороны.

Как правило, "разумный предел" оказывается ниже материальных запросов победителя. Показателен пример индивидуального предпринимателя Анатолия ВАРА, который пытался взыскать с ООО "Мария Прим" 60 тыс. руб. издержек. Арбитражный суд посчитал разумной сумму... 2 тыс. руб. Предприниматель Александр КАЛАЧЕВ, предъявив к взысканию с ИФНС по Фрунзенскому району г. Владивостока 15 тыс. руб., отсудил на оплату услуг представителя только 6 тыс. А компании "Енг Джин" арбитраж вовсе отказал в возмещении судебных расходов, поскольку ООО не представило убедительных доказательств того, что поверенный оказывал предусмотренные договором услуги.

Впрочем, иногда суд принимал решения о полном возмещении издержек, считая их и обоснованными, и разумными. Например, в конце прошлого года ООО "Дальконтракт" добилось взыскания 80 тыс. руб. с Владивостокской таможни.

Механизм "возмещения", конечно, нуждается в совершенствовании. Недавно Высший арбитражный суд РФ предложил ввести в АПК новые критерии определения "разумности" издержек. Будут учитываться почасовые ставки адвокатов, затраты на служебные командировки, транспорт и временное проживание, а также иные расходы, "необходимые и достаточные для достижения результатов оказания юридической помощи или услуг".

Если "экономические рычаги" заработают в полную силу, сутяжников ждут трудные времена. Поток необоснованных исков наверняка обмелеет. Сократятся сроки рассмотрения арбитражных дел, ибо затягивать спор станет чересчур накладно. Но возможно и такое: мелкие предприниматели, напуганные перспективой в случае поражения оплачивать расходы другой стороны, предпочтут не обращаться за судебной защитой своих нарушенных прав.