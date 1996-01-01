За здоровье будут премировать

Чтобы повысить мотивацию персонала и привлечь новых работников, строительные компании из ЕАО вынуждены расширять стандартный соцпакет.

Тринадцатая зарплата, беспроцентные кредиты от предприятия и даже бесплатное кодирование от алкоголизма - вот далеко не полный список нововведений. "Осенью мы внедряем новую систему оплаты. Человек, отработавший в нашей компании год, будет получать надбавку в 10%, за два года компания будет доплачивать 20%, после трех лет непрерывного стажа - 30%. Также собираемся премировать сотрудников, которые в течение года отработают без больничных", - рассказывает генеральный директор компании "Донатор" Игорь ГАЛЬПЕРИН.

Пойти на внедрение новых социальных стандартов руководство компании "Донатор" вынудила ситуация на кадровом рынке Биробиджана. В столице автономии ощущается дефицит представителей большинства строительных специальностей - от плиточников до инженеров. Как признаются руководители компаний, почти все кадровые позиции на их предприятиях нуждаются в усилении. "В неделю по объявлениям о вакансиях к нам приходят 200-300 человек. Почти все отсеиваются еще при первом собеседовании. Хороший результат, если из трехсот удастся отобрать двух-трех работников. К сожалению, большинство пока не готово работать в полную силу даже за достойную зарплату", - посетовал Игорь Гальперин.