Банк Москвы предлагает ипотеку без первоначального взноса

В ипотечной программе банка произошло сразу несколько изменений: до 31 августа можно оформить кредит на покупку жилья без первоначального взноса, увеличен срок кредитования до 25 лет, снижена стоимость страховки до 0,8% (от суммы кредита, увеличенной на величину процента).

Кроме того, как сообщили в Хабаровском филиале банка, теперь для того чтобы оформить ипотечный кредит, не обязательно иметь прописку в Хабаровском крае.

По ипотечной программе Банка Москвы кредит выдается на покупку квартиры на вторичном рынке жилья. В рублях или валюте. На срок от 3 до 25 лет. Минимальная сумма кредита составляет $7 тыс. Максимальная ограничена платежеспособностью заемщика.

До 31 августа можно оформить кредит без первоначального взноса. При этом, по словам главного специалиста ипотечного кредитования Хабаровского филиала банка Галины КАДУРОВОЙ, не исключено, что срок "нулевого" взноса будет продлен.

Процентные ставки при официальном подтверждении доходов назначаются от 10% годовых в валюте и от 13% годовых в рублях. При подтверждении доходов по форме банка - от 11% годовых в валюте и от 14% годовых в рублях. Однако это при первоначальном взносе в 30%.

При "нулевом" взносе ставки повышаются на 1% и сохраняются на этой величине до того момента, пока заемщик, погашая кредит, не выплатит банку 30% от стоимости квартиры. Далее применяются базовые процентные ставки.

Кроме того, как сказали в Банке Москвы, к Новому году, вероятнее всего, при снижении ставок по программе можно будет перекредитоваться под более низкий процент. Досрочное погашение кредита без комиссии сейчас возможно после 6 месяцев пользования.

Сроки рассмотрения кредитных заявок варьируются в зависимости от того, кто берет кредит и в каком размере. Так, индивидуальному предпринимателю, одинокому заемщику или гражданину, который собрался взять в кредит больше $100 тыс., со слов Галины Кадуровой, придется ждать ответа 20-30 дней, т. к. заявка будет рассматриваться в Москве. Остальным - 2-3 дня.