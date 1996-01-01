На Хингане прекратили голодать

Участники голодовки на Хинганском горно-обогатительном комбинате заключили мировое соглашение с новыми владельцами предприятия. Инициативная группа работников комбината сложила с себя полномочия, удовлетворившись частичной выплатой долгов по зарплате. На руки нынешним и бывшим работникам ГОКа была выдана сумма в 151 тыс. 300 руб.

Из почти 100 участников акции всего 11 продолжают занимать административное помещение комбината, требуя полного расчета а за 9 месяцев и выходного пособия в связи с ликвидацией головного предприятия. Однако, по свидетельству главы администрации Хинганска Веры МАМЕДОВОЙ, о голодовке речь уже не идет, так как последние участники акции протеста открыто принимают пищу.

Досье Голодовка работников ООО "Олон" и "Коралл" началась 25 мая. В первую же неделю участие в акции прекратили 45 человек. Медики хинганской амбулатории, под наблюдением которых проходила голодовка, отправили по домам работников, у которых обострились хронические заболевания. В настоящее время, по словам врачей, здоровью этих людей ничего не угрожает. Еще одна большая группа голодающих прекратила акцию протеста в начале июня, когда начались денежные выплаты.

Общая задолженность, по словам прокурора Облученского района Евгения НЕУМЫВАКО, составляет более 5 млн руб. В настоящее время против бывших руководителей Хинганского ГОКа возбуждено уголовное дело по статье "невыплата заработной платы". Как сообщил Евгений Неумывако, передать дело в суд прокуратура района собирается до конца июня.