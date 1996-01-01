Не хотят по-хорошему, выбьем через суд

170 млн руб. - такова сумма долгов по зарплатам на предприятиях различных форм собственности в Хабаровском крае. Такую цифру на прошлой неделе озвучила и.о. руководителя Управления федеральной службы судебных приставов по Хабаровскому краю Людмила БЕЛОБОРОДЬКО.

Статистика более чем серьезная. Особенно если представить, что за ней стоят сотни людей, вынужденных работать "в кредит". Конечно, по сравнению с 1999 годом количество должников ощутимо сократилось, зато общая сумма увеличилась. Среди должников-лидеров - крупные градообразующие предприятия (130 млн руб.), жилищно-коммунальные (25 тыс. руб.) и сельскохозяйственные (12,5 млн руб.). "Отличились" Николаевский-на-Амуре судостроительный завод, ОАО "Приморзолото", ОПХ "Восточное", ОАО "Солнечный ГОК" и другие.

По словам Людмилы Белобородько, руки у судебных приставов сегодня развязаны: они могут применять как штрафные санкции в размере 200 МРОТ по отношению к нерадивым руководителям или в случае отсутствия денег на счетах арестовывать имущество, так и настоять на привлечении должников к уголовной ответственности. Возбуждение уголовного дела, правда, - крайняя мера. В прошлом году завели 6 таких дел в отношении руководителей предприятий, которые не выполняли те или иные решения суда. Два из них - связаны с неисполнением решения суда в части невыдачи зарплаты.

Поскольку многие предприятия, задолжавшие своим работникам деньги, - банкроты, главное тут - успеть взыскать деньги до тех пор, пока не введено конкурсное управление. В этом случае вопрос выдачи зарплаты ложится на плечи конкурсного управляющего, а судебные приставы не имеют права вмешиваться. Люди жалуются, но сделать ничего нельзя. Шансы получить свои "кровные" у работников этих предприятий практически равны нулю.

Таким вот образом повисли в воздухе 3500 исполнительных листов на сумму 70 млн руб. "На сегодняшний день у завода "Дальдизель ДВ" - более 14 млн руб. таких долгов, у ОАО "Кэнди" - более 3 млн, у ОАО "Дальэлектросетьстрой" - 15 млн руб., - привела примеры Людмила Белобородько. - И это только несколько предприятий-банкротов с непогашенными долгами по зарплате, которые, возможно, погасить не удастся вообще". Только в этом году в крае были введены процедуры банкротства на 30 предприятиях. Зато судебным приставам в этом году удалось взыскать 120 млн руб. по 8770 исполнительным листам. Цифры могут быть гораздо больше, если, по мнению Людмилы Белобородько, внести изменения и дополнения в Федеральный закон "Об исполнительном производстве" и привести его в соответствие с Федеральным законом "О несостоятельности (банкротстве)". Чтобы руководители, опасаясь действий судебных приставов, не бежали в арбитражные суды прикрываться процедурой банкротства, а несли ответственность за своих сотрудников и платили по счету вовремя.