Выставлены на продажу акции ОАО "Хабаровский завод "Базалит ДВ"

Российский фонд федерального имущества сообщает о проведении Дальневосточным межрегиональным отделением аукциона по продаже акций ОАО "Хабаровский завод "Базалит ДВ".

Форма торгов (способ приватизации) - аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи предложений о цене имущества, сообщает пресс-служба РФФИ. Дата окончания приема заявок на участие в аукционе - 21 июля 2006 года. Дата подведения итогов аукциона - 26 июля. Шаг аукциона (величина повышения начальной цены) - 2 млн руб. Всего выставляется на аукцион 669 обыкновенных именных акций, что составляет 19,99% от уставного капитала. Начальная цена акций - 41 млн 715 тыс. руб.