Без бутылки не разберешься

До 1 июля далеко не все предприниматели, занимающиеся реализацией алкогольной продукции в розницу, успеют получить лицензии на дальнейшее продолжение своего бизнеса.

Как сообщил заместитель министра пищевой промышленности потребительского рынка Хабаровского края Александр ЯЦ, такая ситуация возможна в связи с вступлением в силу нового законодательства, согласно которому заниматься реализацией алкогольной продукции смогут только юридические лица. Поэтому все индивидуальные предприниматели должны перерегистрироваться в ОАО.

Полномочия по выдаче лицензий на сегодняшний день перешли от районных администраций к министерству пищевой промышленности потребительского рынка Хабаровского края. По словам специалистов министерства, число бизнесменов, желающих получить лицензии, с каждым днем растет, многим приходиться отказывать, в основном тем, кто предоставляет не весь перечень требуемых документов, а также нерадивым налогоплательщикам.