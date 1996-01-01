На "Балтике-Хабаровск" разливают пиво по-новому

На заводе "Балтика-Хабаровск" состоялся запуск обновленной линии по розливу пива в кеги. В результате модернизации производительность оборудования увеличилась в два раза - с 60 до 120 кег в час.

Здесь установлена новейшая кег-линия компании KHS, лидера в производстве оборудования этого направления. Запуск и проверка линии прошла под контролем специалиста KHS .

"Запуск обновленной линии позволит нам полностью задействовать существующие производственные мощности предприятия. И в наступивший сезон мы сможем без труда обеспечить разливным пивом всю территорию Дальнего Востока", - отметил директор филиала "Балтика-Хабаровск" Алексей ИЛЬИН.

Сейчас в кеги на филиале "Балтика-Хабаровск" разливается 6 сортов пива: "Балтика №7", "ДВ классическое", "Арсенальное традиционное", "Арсенальное классическое", "Купеческое классическое" и "Жигулевское". По данным "Бизнес Аналитики", доля разливного пива на Дальнем Востоке в ближайшее время возрастет до 5%, так как оно больше всего подвержено влиянию сезонности.