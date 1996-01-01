Амурский судостроительный завод празднует юбилей

Амурский судостроительный завод Комсомольска готовится встретить свой 70-летний юбилей. Именно столько лет назад со стапелей среди тайги сошла первая подводная лодка. День рождения завода амурские корабелы отмечают не только торжественными мероприятиями, но и конкретными делами - отправляют свои корабли в большое плавание.

22 июня состоялась сдача судна "Вагис" класса "буксир-кантовщик" для "Сахалинморнефтегаза". На сдаче представитель заказчика сказал, что выполнены все требования и на самом высоком уровне. Это был сложный заказ для амурских корабелов. Сложный тем, что буксир-кантовщик "Вагис" - первое судно такого типа, изготовленное в России. Проект был, что называется, сырой, многие изменения вносились в ходе работы, но комсомольчане уложились в срок. "Вагису" предстоит пройти полномасштабные практические испытания, после чего, если заказчик и далее будет удовлетворен качеством судна, корабелам последует заказ на серию из девяти таких судов.

Но самый ответственный и радостный для комсомольчан спуск на воду состоялся 24 июня. Заводчане вывели из доков в большую воду легендарный заказ под номером 518. Это атомная подводная лодка, которая практически 15 лет простояла в производственных цехах ОАО АСЗ, пережив вместе с заводом и Комсомольском нелегкие времена безденежья и отсутствия заказов для амурских корабелов. Субмарина наконец начнет жизнь боевого корабля.

А 30 июня, в официальный день 70-летия завода, при большом стечении высоких гостей, на территории завода пройдет торжественная закладка первого боевого корабля класса "корвет". Таких для военно-морского флота России амурские корабелы должны будут сделать около 10 боевых единиц. На закладке будет присутствовать главком ВМФ России адмирал МАСОРИН, который уже бывал на судостроительном заводе Комсомольска-на-Амуре. А вот полномочный представитель Президента России по Дальневосточному федеральному округу Камиль ИСХАКОВ впервые посетит не только завод, но и Город юности.