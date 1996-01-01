"Альянс" займет на реконструкцию в Лондоне

Как заявил глава "Группы Альянс" Муса БАЖАЕВ, "Альянс" планирует провести IPO на Лондонской бирже в течение года, вырученные средства пойдут на модернизацию заводов.

Объем будущего размещения неизвестен, однако в компании уточнили, что объем инвестпрограммы сокращен в два раза: с $1 млрд до $500 млн. По подсчетам аналитиков, максимальный объем IPO "Альянса" - около $300 млн. Также эксперты отмечают, что бумаги будут пользоваться спросом: сейчас на бирже торгуются акции только двух компаний, занимающихся нефтепереработкой. К тому же показатель рентабельности нефтепереработки уже сравнялся с доходностью экспорта сырой нефти.