Акции ПМП попали под сплит

Федеральная служба по финансовым рынкам на заседании 22 июня зарегистрировала выпуск акций ОАО "Приморское морское пароходство" (ПМП) для проведения сплита с коэффициентом 36:1.

Напомним, что пароходство конвертирует 22 млн 122 тысячи обыкновенных акций номинальной стоимостью 36 руб. каждая в 796 млн 392 тыс. обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 руб. каждая.

Как уже сообщал "ЗР", в августе 2005 г. акционеры ПМП на внеочередном собрании приняли решение увеличить уставный капитал с 553,05 млн рублей до 796,392 млн рублей путем повышения номинальной стоимости обыкновенных акций с 25 до 36 руб.

Увеличение уставного капитала произошло за счет добавочного капитала. 1 декабря 2005 г. ФСФР зарегистрировала отчет об итогах выпуска.