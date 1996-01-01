Дальневосточные порты теряют сухогрузы

За первые пять месяцев 2006 г. грузооборот российских морских торговых портов превысил 164,805 млн тонн, что на 2,7% выше аналогичного показателя прошлого года, сообщила пресс-служба Ассоциации морских торговых портов. Всего портами было переработано 67,632 млн тонн сухих грузов (-1,4%) и 97,173 млн тонн наливных грузов (+6%).

В то же время суммарный грузооборот портов Дальнего Востока снизился на 3,5%, до 27,165 млн тонн, из которых 21,24 млн тонн (-6%) составили сухогрузы и 5,925 млн тонн (+7%) - наливные грузы.

На 3% снизили грузооборот компании Восточного порта (8,152 млн тонн); на 26,9% - Владивостокского порта (4,881 млн тонн). Грузооборот стивидорных компаний порта Ванино увеличился на 28,8%, до 5,022 млн тонн.