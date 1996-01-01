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СУЭК поделится прибылью с Приморьем
ОАО "Сибирская угольная энергетическая компания" (СУЭК) в 2005 г. инвестировало в (принадлежащие ему) приморские предприятия около 152 млн руб., что на 46% превышает аналогичный показатель 2004 г., сообщила пресс-служба СУЭК по итогам визита генерального директора ОАО "СУЭК" Владимира РАШЕВСКОГО во Владивосток.
Во время визита губернатор Сергей ДАРЬКИН и гендиректор СУЭК Владимир Рашевский подписали дополнительное соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между администрацией Приморья и СУЭК на 2006 г.
Согласно документу, в текущем году СУЭК выделит на финансирование социально-экономических проектов в Приморье 20 млн руб. Средства будут направлены на поддержку социальной сферы муниципальных образований, на территории которых расположены предприятия СУЭК в крае. Основная часть пойдет на финансирование строительства объекта водоснабжения в поселке Липовцы Октябрьского района.
В 2005 г. СУЭК направила на реализацию социальных программ в Приморском крае 25 млн руб. Из них 15 млн были потрачены на строительство хоккейного комплекса в Уссурийске, а 10 млн - на реконструкцию систем водоснабжения горняцкого поселка Новошахтинский. Помимо выплат по Соглашению в 2005 г. СУЭК на реализацию отдельных социальных проектов (благоустройство дорог в Михайловском районе, ремонт тепловых трасс в Октябрьском районе) дополнительно направило около 3,5 млн руб.
Стороны отметили, что сумма перечисленных налоговых обязательств ОАО "СУЭК" в консолидированный бюджет Приморского края составила 161,64 млн руб., что на 32,7% больше, чем в 2004 г.
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