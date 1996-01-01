Энергетики рассчитываются с убытками

Акционеры ОАО "Дальэнерго" на годовом собрании в понедельник приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2005 года (ранее ОАО "Дальэнерго" по итогам 9 месяцев 2005 года выплатило дивиденды в размере 0,0108894 руб. на одну обыкновенную и 0,01598 руб. на одну привилегированную акции. - Прим. авт.).

На погашение убытков прошлых лет из нераспределенной прибыли 2005 г. в размере 457,649 млн руб. (без учета 200 млн 003 тыс. руб., направленных на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2005 г.) будет направлено 247,649 млн руб., в фонд накопления - 210 млн.

Кроме того, акционеры на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам первого квартала 2006 г. в размере 0,0121618 руб. на все виды акций.

В совет директоров избраны 9 человек, в том числе 4 представителя РАО "ЕЭС России": исполнительный директор бизнес-единицы №1 РАО "ЕЭС России" Олег ДУБНОВ, начальник отдела Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра РАО "ЕЭС России" Сергей ДИЛЬТАЕВ, начальник отдела Департамента стратегии Центра управления реформой РАО "ЕЭС России" Роман ХРОМОВ и генеральный директор ОАО "ДВЭУК" Виктор МЯСНИК, а также генеральный директор фонда "Институт профессиональных директоров" Дмитрий ШТЫКОВ, заместитель генерального директора фонда "Институт профессиональных директоров" Евгений БЫХАНОВ, советник фонда "Институт профессиональных директоров" Владимир ЖИГАРЕВ. Кроме того, в совет директоров избраны два представителя ОАО "СУЭК": эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО "СУЭК" Андрей БОЛЬШАКОВ и адвокат Московской городской коллегии адвокатов Руслан КОЖУРА.

Аудитором АО "Дальэнерго" на 2006 г. утверждено ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА" (Москва).