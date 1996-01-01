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Энергетики рассчитываются с убытками
Акционеры ОАО "Дальэнерго" на годовом собрании в понедельник приняли решение не выплачивать дивиденды по итогам 2005 года (ранее ОАО "Дальэнерго" по итогам 9 месяцев 2005 года выплатило дивиденды в размере 0,0108894 руб. на одну обыкновенную и 0,01598 руб. на одну привилегированную акции. - Прим. авт.).
На погашение убытков прошлых лет из нераспределенной прибыли 2005 г. в размере 457,649 млн руб. (без учета 200 млн 003 тыс. руб., направленных на выплату дивидендов по итогам 9 месяцев 2005 г.) будет направлено 247,649 млн руб., в фонд накопления - 210 млн.
Кроме того, акционеры на годовом собрании приняли решение выплатить дивиденды по итогам первого квартала 2006 г. в размере 0,0121618 руб. на все виды акций.
В совет директоров избраны 9 человек, в том числе 4 представителя РАО "ЕЭС России": исполнительный директор бизнес-единицы №1 РАО "ЕЭС России" Олег ДУБНОВ, начальник отдела Департамента регулирования отношений собственности Корпоративного центра РАО "ЕЭС России" Сергей ДИЛЬТАЕВ, начальник отдела Департамента стратегии Центра управления реформой РАО "ЕЭС России" Роман ХРОМОВ и генеральный директор ОАО "ДВЭУК" Виктор МЯСНИК, а также генеральный директор фонда "Институт профессиональных директоров" Дмитрий ШТЫКОВ, заместитель генерального директора фонда "Институт профессиональных директоров" Евгений БЫХАНОВ, советник фонда "Институт профессиональных директоров" Владимир ЖИГАРЕВ. Кроме того, в совет директоров избраны два представителя ОАО "СУЭК": эксперт по вопросам топливно-энергетического комплекса ОАО "СУЭК" Андрей БОЛЬШАКОВ и адвокат Московской городской коллегии адвокатов Руслан КОЖУРА.
Аудитором АО "Дальэнерго" на 2006 г. утверждено ООО "РОСЭКСПЕРТИЗА" (Москва).
ДосьеУставный капитал АО "Дальэнерго" составляет 328 897 635 руб., он разделен на 12 333 661 312 обыкновенных и 4 111 220 438 привилегированных акций номиналом 0,02 руб. 49% акций (65,3265% обыкновенных акций) АО принадлежат РАО "ЕЭС России". 30,2442% (22,3393% обыкновенных) принадлежат ОАО "СУЭК" и находятся в номинальном держании в ЗАО "Депозитарно-Клиринговая компания". 11,9215% (6,9605% обыкновенных) акций находятся в номинальном держании в Национальном депозитарном центре".
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