Спецрежимный вопрос

На сегодняшний день в Приморье на общем режиме налогообложения находятся более чем 6,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Все они потенциально имеют возможность совместить различные системы налогообложения.

Налогоплательщики, которые перестали быть плательщиками ЕНВД в середине года, могут перейти на упрощенную систему налогообложения с начала месяца, в котором была прекращена эта обязанность. Однако данное правило распространяется только на случаи, когда прекращение деятельности связано с принятием местными властями законов, лишающих указанных налогоплательщиков права применять данный спецрежим.

Плательщик ЕНВД, который перестал удовлетворять требованиям, установленным главой 26.3 НК РФ, может перейти на упрощенную систему только с начала следующего года.

Оставаться на ЕНВД предприниматель или организация могут до тех пор, пока физические показатели его дела не станут превышать указанный в законе объем. Т.е. площадь торгового зала и зала обслуживания посетителей должна быть не больше 150 кв. м, количество автотранспортных средств не более 20, площадь спальных мест не более 500 кв. м.

В обратном случае надо подумать о переходе на общий режим налогообложения либо со следующего года пытаться совместить упрощенную систему со вмененным налогом.

Бухгалтерский учет

Организации и индивидуальные предприниматели, переведенные в соответствии с главой 26.3 НК РФ на уплату ЕНВД по одному или нескольким видам деятельности, вправе перейти на УСН по тем видам деятельности, по которым не применяется единый налог на вмененный доход (п. 4 ст. 346.12). При этом такие налогоплательщики обязаны вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций, включая и основные средства. Например, предприниматель или организация оказывают ветеринарные услуги и продают медикаменты в розницу.

При применении УСН налогоплательщики имеют право уменьшить сумму своих доходов на сумму расходов на приобретение, изготовление, сооружение и ремонт основных средств и нематериальных активов согласно п.п. 1 и 3 п. 1 ст. 346.16 НК РФ.

Организации, применяющие одновременно два режима налогообложения, обязаны вести бухгалтерский учет и сдавать бухгалтерскую отчетность в целом по всей организации. Такое мнение высказано в письме Минфина России от 16.12.05 г. N 03-11-04/2/156. Кроме того, порядок ведения раздельного учета должен быть прописан в учетной политике, а индивидуальные предприниматели могут издать какой-либо внутренний документ (однако это не является обязательной нормой).

Как распределить расходы

Если расход не может быть однозначно квалифицирован как относящийся к "вмененной" или "упрощенной" системе налогообложения, определить сумму, которая может быть принята в уменьшение налоговой базы по единому налогу при упрощенной системе налогообложения, можно по формуле: Сумма общехозяйственных расходов, уменьшающих налоговую базу по единому налогу при УСН, за квартал = (Сумма дохода по деятельности, переведенной на УСН, за квартал) : (Общая сумма дохода, полученного организацией по всем видам деятельности, за квартал) x (Общая сумма общехозяйственных расходов за квартал).

Заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц Управления Федеральной налоговой службы по Приморскому краю Ольга КУЗЬМИНСКАЯ обращает внимание налогоплательщиков на то, что, как правило, материальные затраты могут быть прямо отнесены к конкретному виду деятельности. Это относится к покупной стоимости товаров, предназначенных к дальнейшей перепродаже. При этом они должны быть оплачены и их стоимость включается в затраты при исчислении налоговой базы при применении УСН по мере их реализации. Что касается так называемых хозяйственных расходов на канцелярские товары, почтовые расходы, оплата услуг связи, то их необходимо распределять.

Существует несколько положений, которые также необходимо учесть налогоплательщикам.

Уменьшать доходы может только стоимость основных средств (приобретенных, изготовленных, сооруженных), используемых в деятельности, облагаемой единым налогом при применении УСН. Поэтому надо вести раздельный учет всех приобретенных основных средств при совмещении обоих специальных режимов налогообложения.

Расходы на оплату труда персонала, занятость которого в том или ином виде деятельности можно определить, учитываются отдельно. Расходы на оплату административно-управленческого и вспомогательного персонала, который занят во всех видах деятельности, необходимо распределить исходя из той же доли доходов от "упрощенной" деятельности в общей сумме доходов по всем видам деятельности.

Согласно п.п. 7 п. 1 ст. 346.16 НК РФ страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний учитываются в расходах, уменьшающих доходы, облагаемые единым налогом при применении УСН. Однако только после того, как они фактически перечислены в фонд. Раздельный учет ведется так же, как и учет расходов на оплату труда.