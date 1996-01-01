"Дело "ЮКОСа" может отозваться на загрузке Восточного трубопровода

Неисполнение ряда лицензионных соглашений на разработку месторождений углеводородов на территории Восточной Сибири может повлечь срыв подготовки сырьевой базы для заполнения нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов РФ Алексей ВАРЛАМОВ на совещании по перспективам подготовки и освоения месторождений углеводородного сырья Сибири и Дальнего Востока, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе МПР.

Как отметил ВАРЛАМОВ, на ряде распределенных участков недр на территории Восточной Сибири не зафиксирован прирост запасов нефти вопреки условиям лицензионных соглашений. Условия, установленные лицензионными соглашениями, в 2005 г. в значительной мере не выполнялись. Исключение составляют участки на территории Республики Саха (Якутия), где достигнуто почти стопроцентное выполнение обязательств. По остальным субъектам Федерации наблюдается достаточно существенное отставание реальных показателей от заложенного в лицензиях уровня. Наибольшую тревогу вызывает ход осуществления геологоразведочных работ на территории Эвенкии. Снижение темпа выполнения лицензионных обязательств обусловлено здесь, в частности, приостановлением деятельности ООО "Нефтяная компания "ЮКОС".

Напомним, что компания владеет лицензиями на Аявинский, Джелиндуконский, Оскобинский, Терско-Камовский и Юрубчено-Тахомский участки в Эвенкийском автономном округе. По словам Варламова, Росприроднадзором запланировано проведение проверки на лицензионных участках в Восточной Сибири. Лицензии, по которым будут зафиксированы существенные нарушения, в установленном законом порядке будут возвращены в нераспределенный фонд для последующего выставления на аукционах.