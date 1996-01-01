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"Дело "ЮКОСа" может отозваться на загрузке Восточного трубопровода

01 Января 1996, 00:00 | Дальний Восток

Неисполнение ряда лицензионных соглашений на разработку месторождений углеводородов на территории Восточной Сибири может повлечь срыв подготовки сырьевой базы для заполнения нефтепровода "Восточная Сибирь - Тихий океан". Об этом заявил заместитель министра природных ресурсов РФ Алексей ВАРЛАМОВ на совещании по перспективам подготовки и освоения месторождений углеводородного сырья Сибири и Дальнего Востока, сообщили РИА PrimaMedia в пресс-службе МПР.

Как отметил ВАРЛАМОВ, на ряде распределенных участков недр на территории Восточной Сибири не зафиксирован прирост запасов нефти вопреки условиям лицензионных соглашений. Условия, установленные лицензионными соглашениями, в 2005 г. в значительной мере не выполнялись. Исключение составляют участки на территории Республики Саха (Якутия), где достигнуто почти стопроцентное выполнение обязательств. По остальным субъектам Федерации наблюдается достаточно существенное отставание реальных показателей от заложенного в лицензиях уровня. Наибольшую тревогу вызывает ход осуществления геологоразведочных работ на территории Эвенкии. Снижение темпа выполнения лицензионных обязательств обусловлено здесь, в частности, приостановлением деятельности ООО "Нефтяная компания "ЮКОС".

Напомним, что компания владеет лицензиями на Аявинский, Джелиндуконский, Оскобинский, Терско-Камовский и Юрубчено-Тахомский участки в Эвенкийском автономном округе. По словам Варламова, Росприроднадзором запланировано проведение проверки на лицензионных участках в Восточной Сибири. Лицензии, по которым будут зафиксированы существенные нарушения, в установленном законом порядке будут возвращены в нераспределенный фонд для последующего выставления на аукционах.

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