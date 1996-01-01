Таксистов-нелегалов возьмут в оборот

Более 80% таксомоторных компаний, которым давали время для регистрации в реестре Управления транспорта городской администрации, проигнорировали распоряжение властей. Теперь ими займутся всерьез.

Завтра в УВД г. Владивостока состоится межведомственное совещание по организации проверок компаний такси, которые не прошли регистрацию. Напомним, для этого им было отведено более трех месяцев. Теперь организации будут проверять несколько ведомств - от Госнаркоконтроля до дорожного надзора. "Если компании не хотят работать легально, соблюдая правила, то придется их заставлять, - отмечает президент Ассоциации автобусных и таксомоторных компаний Игорь КРАВЦОВ. - А за все обнаруженные нарушения руководителям фирм придется нести ответственность".