Судовладельцы Находки не торопятся с портовыми сборами

Судовладельцы и агентские компании Находки обсуждают письмо за подписью начальника Администрации морского порта Находка Виктора ЧЕРНОВА, в котором приказ №106-т/1 ФСТ России признается не имеющим юридической силы и не подлежащим исполнению.

Как известно, приказом Федеральной службы по тарифам с 15 июня введены новые ставки портовых сборов для 14 государственных администраций морских рыбных портов, в том числе и НРП. Согласно этому документу, для судов рыбопромыслового флота они снижаются в среднем на 16,2%. Начальник АМП Находка считает, что приказ ФСТ России, затрагивающий интересы судовладельцев, носит межведомственный характер, и вначале должен быть утвержден Минюстом РФ с публикацией в прессе. Это мнение разделяют и представители судоходных компаний Находки, считающих, что в этой ситуации лучше придерживаться действующих ранее нормативных документов.

По мнению Виктора Чернова, приказ Федеральной службы, принятый по поручению правительства для упорядочения вывоза за рубеж рыбного сырья и продукции, снижения административных барьеров и совершенствования тарифной политики при обслуживании промысловых судов в российских морских рыбных портах, фактически дает добро морским администрациям рыбных портов взимать портовые сборы и с транспортных судов. Что является нарушением Кодекса торгового мореплавания РФ. Проблема портовых сборов в Находке усугубляется еще и тем, что торговый и рыбный порты, расположенные на смежных акваториях, подчиняются разным министерствам - Минтрансу и Минсельхозу, и оба имеют собственные АМП. Каждое из ведомств считает вправе собирать портовые сборы с заходящих судов, так что судовладельцам приходится платить дважды.