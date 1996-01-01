Приватизация с сюрпризом

По всей видимости, в утвержденный около месяца назад план приватизации объектов муниципального имущества на 2006 г. будут внесены некоторые изменения. Соответствующие рекомендации были одобрены на заседании комиссии Думы г. Владивостока по экономической политике и муниципальной собственности.

Большинство предложенных поправок касалось изменений перечня объектов муниципальной собственности, выставленных на продажу в 2006 г. При подготовке окончательного варианта документа в него попали технические неточности, например, некоторые подвальные помещения фигурируют в качестве цокольных этажей.

Однако по-настоящему оживленную дискуссию вызвал вопрос о том, должна ли осуществляться продажа муниципального имущества в закрытом режиме.

Администрация в лице заместителя мэра Константина СТОЦЕНКО настаивает на закрытой форме подачи предложения о цене на объекты, стоящие в плане 2006 г. Против предложения администрации выступили депутаты Игорь ЧЕМЕРИС и Валерий КОРОЛЮК, настаивавшие на том, что открытая форма более эффективна.

Впрочем, в спорах о формах торгов особого смысла не было - оказалось, что городская дума не уполномочена определять форму подачи предложения. Она лишь может утвердить или не утвердить соответствующие постановления администрации. Поэтому, "выпустив пар", члены комиссии по муниципальному имуществу предпочли не конфликтовать с мэрией, так что пока реализация перечисленных в плане приватизации объектов будет происходить на условиях, установленных администрацией города.