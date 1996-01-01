ДВЭУК отметил 5-летие спартакиадой

В Дальнереченске завершилась спартакиада энергетиков, посвященная пятилетнему юбилею ОАО "Дальневосточная энергетическая управляющая компания" (ДВЭУК).

Впервые на спартакиаде были представлены энергокомпании сразу пяти дальневосточных регионов: Приморья, Хабаровского края, Сахалинской, Амурской и Камчатской областей.

Программа соревнований включала в себя бег на длинную и короткую дистанции, прыжки в длину, эстафету и мини-футбол. И профессиональное жюри, и зрители единодушно отметили высокий уровень подготовки всех команд, участвовавших в спартакиаде. Благодаря хорошей подготовке спортсменов-энергетиков соревнования получились интересными и зрелищными. Лучшие результаты на спартакиаде показали сотрудники ОАО "Сахалинэнерго", на втором месте - ОАО "ДВЭУК", бронза досталась команде ОАО "Дальэнерго".

Высокие результаты, показанные на спартакиаде, - результат планомерной многолетней работы по поддержке и развитию спорта во всем дальневосточном регионе и в том числе на предприятиях энергосистемы. С момента вывода из кризиса энергокомпаний, находящихся под управлением ДВЭУК, спорту уделяется повышенное внимание. Напомним, что в 2004 г. по инициативе генерального директора компании Виктора МЯСНИКА было создано физкультурно-спортивное общество "Энергия", под эгидой которого получили поддержку несколько десятков спортивных клубов и объединений. Филиалы ФСО работают в нескольких городах Дальнего Востока. Что касается предприятий энергетики, то по инициативе ДВЭУК здесь дважды в год традиционно проводятся спартакиады (зимняя и летняя), в которых участвуют команды всех управляемых ДВЭУК энергокомпаний.

Тем временем в пос. Лучегорск под патронажем Дальневосточной энергокомпании открылась спартакиада подразделений Пожарского РОВД, посвященная 70-летию образования службы ГАИ-ГИБДД в системе внутренних дел РФ. Глава ОАО "ДВЭУК" Виктор Мясник считает оказание спонсорской помощи в организации и проведении подобных мероприятий, повышающих профессиональный и физический уровень, технико-тактическую подготовку сотрудников милиции, задачей государственной важности.

В программу соревнований входят четыре вида спорта - мини-футбол, волейбол, стрельба из пневматического оружия и комплексная эстафета, которая включает в себя легкоатлетические дисциплины, разборку и сборку пистолета Макарова (на скорость), силовые упражнения и транспортировку "пострадавшего".

Общекомандный итог спартакиады будет подведен 29 июня 2006 г. Победители получат ценные призы от энергетиков.