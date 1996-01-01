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"Амур-моторс" открывает представительство во Владивостоке
Компания "Амур-моторс", официальный представитель Ford на Дальнем Востоке, в июле планирует открыть свое представительство по продаже и обслуживанию автомобилей данной марки во Владивостоке.
На суд жителей приморской столицы будет представлен весь модельный ряд Ford motor company. И хотя у владивостокцев есть из чего выбирать - под рукой рынок японских авто, у руководства "Амур-моторс" нет никаких сомнений, что Ford сможет составить достойную конкуренцию машинам из Страны восходящего солнца.
По словам менеджера по маркетингу и рекламе компании "Амур-моторс" Кирилла МЕРЗЛЯКОВА, у продукции Ford есть множество преимуществ, в первую очередь - это конкурентно способные цены, во-вторых , американское качество ничем не уступает японскому, а в-третьих, у клиентов "Амур-моторс" при покупке автомобиля Ford появляется право на гарантийное обслуживание своего четырехколесного друга.
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